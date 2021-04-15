Минфин США внес в "черный список" 6 российских IT-компаний, поддерживавших киберактивность разведки РФ - Белый дом

США в четверг внесли шесть российских технологических компаний в "черный список" за поддержку киберпрограмм разведывательных служб России, сообщил Белый дом.

"Министерство финансов вносит в черный список шесть российских компаний, которые предоставляют поддержку киберпрограммам российских разведывательных служб", - говорится в заявлении Белого дома.

По данным Белого дома, "эти компании включаются в данные списки за операции в технологическом секторе экономики Российской Федерации".

"Мы продолжим привлекать Россию к ответственности любой возможной политикой и полномочиями за злонамеренные действия в киберпространстве, такие как атака на SolarWinds", - заявляет Белый дом.

В пресс-релизе Минфина США говорится, что под санкции подпали такие компании, как Военный инновационный технополис "Эра", АО "Пасит", Федеральное государственное автономное научное учреждение научно-исследовательский институт "Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика", ООО "НеоБИТ", АО "АСТ" и АО "Позитив текнолоджиз".

Введенные санкции предусматривают, что вся собственность и интересы в собственности указанных выше структур или в их владении заблокированы. Кроме того, отмечается в пресс-релизе, "любые объекты, которые прямо или косвенно принадлежат на 50 или более процентов одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются".