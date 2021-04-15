США объявили о новых санкциях против 32 юрлиц и физлиц из РФ за вмешательство в выборы

Власти США ввели новые санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ, сообщает в четверг пресс-служба Белого дома.

"Минфин ввел санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства", - говорится в сообщении.

По информации Минфина США, в санкционный список попал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, который, по оценке Вашингтона, курировал деятельность прокремлевских СМИ, направленную на создание внутриполитической напряженности в США "путем дискредитации избирательного процесса в США в 2020 году".

"Это начало новой кампании США против злонамеренного поведения России", - добавила министр финансов США Джанет Йеллен.