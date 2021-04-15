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15:25 15.04.2021

США ввели новые санкции против России

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США ввели новые санкции против России

Президент США Джо Байден подписал новое распоряжение о санкциях против РФ, сообщил Белый Дом.

"Сегодня президент Байден подписал новое распоряжение о санкциях, которое предусматривает усиление полномочий, чтобы продемонстрировать решимость администрации отреагировать на вредную внешнюю деятельность России и сдержать ее в полном объеме. Это распоряжение посылает сигнал о том, что Соединенные Штаты будут накладывать на Россию затраты стратегическим и экономически эффективным образом, если она продолжит или усилит свои дестабилизирующие международные действия", - говорится в сообщении Белого Дома в четверг.

В пресс-релизе указывается, что администрация Байдена принимает меры, чтобы возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США.

"Это включает, в частности, усилия по подрыву проведения свободных и справедливых демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах; участие в злонамеренных кибердействиях против Соединенных Штатов, их союзников и партнеров и способствование их осуществлению; поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства; ведение экстерриториальной деятельности против диссидентов или журналистов; подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов; и нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств", - указали в Белом Доме.

Кроме того, казначейство в партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой наложило санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.

"Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину против односторонних провокаций России вдоль Линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также соглашается с необходимостью немедленного прекращения Россией наращивания военной мощи и подстрекательской риторики", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что казначейство издало директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 г. Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации или Министерством финансов Российской Федерации; и предоставление ссуд в рублях или не в рублях Центральному банку Российской Федерации, Фонду национального благосостояния Российской Федерации или Министерству финансов Российской Федерации. Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга в отношении России в случае необходимости.

"Министерство финансов определило шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб, начиная от предоставления экспертных знаний и заканчивая разработкой инструментов и инфраструктуры и содействием злонамеренным действиям в киберпространстве", - говорится в сообщении.

Эти компании предназначены для работы в технологическом секторе экономики Российской Федерации.

"Мы продолжим привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренные действия в киберпространстве, такие как инцидент с SolarWinds, используя все доступные политики и полномочия", - заверили в Белом Доме.

Также Казначейство наложило санкции на 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства.

"Эта акция направлена на то, чтобы сорвать скоординированные усилия российских официальных лиц, доверенных лиц и спецслужб по делегитимации нашего избирательного процесса. Правительство США продолжит преследование тех, кто занимается такой деятельностью", - заверили в Белом Доме.

Также Соединенные Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В личном составе есть представители российских спецслужб, указывается в сообщении.

Теги: #рф #санкции #сша
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