Пять грузовиков везут в ОРДЛО гумпомощь от УВКБ ООН

Утром 15 апреля через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на территорию ОРДЛО въехали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в четверг.

Отмечается, что гумпомощь от УВКБ ООН следует по маршруту Киев – Донецк.

"Кроме того, около 11.00 КПВВ "Счастье" пересек грузовой автомобиль с гуманитарным грузом Международного Комитета Красного Креста", - сообщают в украинской делегации в ТКГ.

Там подчеркивают, что Украина способствует снабжению на оккупированные территории гуманитарной помощи.