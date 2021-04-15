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15:23 15.04.2021

Пять грузовиков везут в ОРДЛО гумпомощь от УВКБ ООН

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Пять грузовиков везут в ОРДЛО гумпомощь от УВКБ ООН

Утром 15 апреля через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на территорию ОРДЛО въехали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в четверг.

Отмечается, что гумпомощь от УВКБ ООН следует по маршруту Киев – Донецк.

"Кроме того, около 11.00 КПВВ "Счастье" пересек грузовой автомобиль с гуманитарным грузом Международного Комитета Красного Креста", - сообщают в украинской делегации в ТКГ.

Там подчеркивают, что Украина способствует снабжению на оккупированные территории гуманитарной помощи.

 

Теги: #гумпомощь #донбасс #оон
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