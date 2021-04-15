Языковой омбудсмен просит Закарпатскую ОГА проверить информацию о возможном отказе принять в детсад ребенка из-за якобы незнания его родителями венгерского языка

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) о необходимости проверить информацию о возможном отказе принять в детский сад города Виноградов ребенка из-за якобы незнание его родителями венгерского языка.

"Я обратился к руководству Закарпатья безотлагательно отреагировать на такой странный отказ в рамках действующего законодательства Украины", - цитирует Кремня пресс-служба омбудсмена.

По его словам, облгосадминистрация совместно с органами местного самоуправления уже создала временную комиссию, которая выясняет ситуацию и в ближайшее время проинформирует о результатах.