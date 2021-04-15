Черновицкая и Львовская области могут выйти из "красной" зоны уже на следующей недели - KSE

Черновицкая и Львовская области вскоре смогут выйти из "красной" зоны, сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Черновицкая и Львовская область уже на следующей неделе могут выйти из "красной" зоны эпидопасности. При этом Львовской области следует увеличить уровень тестирования на 50%. Близки к выходу также Харьковская и Одесская области. Попасть в "красную" зону может Днепропетровская область", - сказал он.

По словам Ганиченко, Киев может выйти из "красной" зоны одновременно с завершением усиленных карантинных ограничений (30 апреля).

Он добавил, что ситуация с COVID-19 в Украине стабилизируется.

"Уровень госпитализаций в Украине за неделю снизился на 11%, выписки продолжают расти, и превышают уровень госпитализации. Загруженность коек начала идти на спад. Показатель смертности также стабилизировался", - сказал он.

При этом Украина остается среди пяти крупных стран Европы с наиболее критической ситуацией с COVID-19 и продолжает быть на третьем месте среди больших стран Европы по уровню смертности. Уровень тестирования повышается, но его следует увеличить в три-четыре раза, чтобы выйти на 5% коэффициента выявления (в настоящее время в Украине 18%).