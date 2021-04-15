События

14:24 15.04.2021

Черновицкая и Львовская области могут выйти из "красной" зоны уже на следующей недели - KSE

1 мин читать
Черновицкая и Львовская области могут выйти из "красной" зоны уже на следующей недели - KSE

Черновицкая и Львовская области вскоре смогут выйти из "красной" зоны, сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Черновицкая и Львовская область уже на следующей неделе могут выйти из "красной" зоны эпидопасности. При этом Львовской области следует увеличить уровень тестирования на 50%. Близки к выходу также Харьковская и Одесская области. Попасть в "красную" зону может Днепропетровская область", - сказал он.

По словам Ганиченко, Киев может выйти из "красной" зоны одновременно с завершением усиленных карантинных ограничений (30 апреля).

Он добавил, что ситуация с COVID-19 в Украине стабилизируется.

"Уровень госпитализаций в Украине за неделю снизился на 11%, выписки продолжают расти, и превышают уровень госпитализации. Загруженность коек начала идти на спад. Показатель смертности также стабилизировался", - сказал он.

При этом Украина остается среди пяти крупных стран Европы с наиболее критической ситуацией с COVID-19 и продолжает быть на третьем месте среди больших стран Европы по уровню смертности. Уровень тестирования повышается, но его следует увеличить в три-четыре раза, чтобы выйти на 5% коэффициента выявления (в настоящее время в Украине 18%).

Теги: #карантин #kse #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:33 15.04.2021
Низкий темп вакцинации создает доприск экономических потерь – Нацбанк Украины

Низкий темп вакцинации создает доприск экономических потерь – Нацбанк Украины

12:48 15.04.2021
Киев лидирует в Украине по вакцинации граждан от коронавируса – замглавы КГГА

Киев лидирует в Украине по вакцинации граждан от коронавируса – замглавы КГГА

12:21 15.04.2021
ЦОЗ планирует летом запустить секвенатор для определения штаммов COVID-19

ЦОЗ планирует летом запустить секвенатор для определения штаммов COVID-19

11:34 15.04.2021
Минздрав ожидает вакцину Pfizer от COVAX в пятницу – Степанов

Минздрав ожидает вакцину Pfizer от COVAX в пятницу – Степанов

10:43 15.04.2021
Около 50% жителей Киева хотят вакцинироваться от COVID-19 - опрос

Около 50% жителей Киева хотят вакцинироваться от COVID-19 - опрос

10:30 15.04.2021
В Киеве за сутки 1625 новых больных COVID-19 и 51 жертва - мэр

В Киеве за сутки 1625 новых больных COVID-19 и 51 жертва - мэр

10:01 15.04.2021
Третий этап испытаний новой израильской вакцины может быть проведен в Украине - посол Корнийчук

Третий этап испытаний новой израильской вакцины может быть проведен в Украине - посол Корнийчук

09:27 15.04.2021
За прошедшие сутки в Украине вакцинированы 15,744 тыс. чел., в Черкасской области – ни одного – Степанов

За прошедшие сутки в Украине вакцинированы 15,744 тыс. чел., в Черкасской области – ни одного – Степанов

08:30 15.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 138 млн, число жертв - 2,97 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 138 млн, число жертв - 2,97 млн - университет Хопкинса

08:27 15.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 11 148 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 11 148 человек – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский суд наложил арест на 12 российских самолетов, осуществлявших перелеты в оккупированный Крым

Грау: число нарушений режима прекращения огня на Донбассе достигло пика, осложнена работа наблюдателей ОБСЕ

Помощь Запада перед лицом агрессии РФ может включать введение санкций или усиление обороноспособности Украины - Кулеба

Данилов призывает журналистов учесть угрозу фейков в связи с активизацией пропагандистской кампании со стороны РФ

На заседании СНБО в четверг будет обсуждаться ситуация на Донбассе, расширение санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем

ПОСЛЕДНЕЕ

Языковой омбудсмен просит Закарпатскую ОГА проверить информацию о возможном отказе принять в детсад ребенка из-за якобы незнания его родителями венгерского языка

Компания возвращает 5-дневную рабочую неделю, командировочные для работников увеличены на 25% - и.о. главы УЗ Юрик

СНБО не просил материалы по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов госвласти - глава ВСК

Зеленский проинформировал президента Финляндии об обострении ситуации на Донбассе и концентрацию войск РФ на границе с Украиной

Украинский суд наложил арест на 12 российских самолетов, осуществлявших перелеты в оккупированный Крым

Грау: число нарушений режима прекращения огня на Донбассе достигло пика, осложнена работа наблюдателей ОБСЕ

Венедиктова обсудила кадровую перезагрузку украинской прокуратуры с представителями Госдепа и посольства США в Украине

Кулеба: Важно дать России четко понять, что последствия в случае военных авантюр с ее стороны будут очень болезненными

Помощь Запада перед лицом агрессии РФ может включать введение санкций или усиление обороноспособности Украины - Кулеба

С начала года СБУ локализовала около 350 угроз для информационной безопасности Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА