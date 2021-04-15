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13:37 15.04.2021

СНБО не просил материалы по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов госвласти - глава ВСК

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СНБО не просил материалы по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов госвласти - глава ВСК

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не просил материалы, которые есть у временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования обнародованных в средствах массовой информации фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов госвласти, которые привели к значительным потерям доходной части госбюджета Украины, заявляет глава комиссии Иван Крулько (фракция "Батькивщина").

"Насколько я знаю, на заседании СНБО планируют вынести вопросы, которые касаются тех, кто совершает махинации с НДС… я являюсь руководителем комиссии, которая это расследует. Должен вам сказать, меня как главу ВСК никто не спросил о материалах. Хотя мы единственные, у кого есть все проанализированные материалы на счет того, какие компании задействованы, кто это делает", - сказал Крулько журналистам в четверг в Киеве.

При этом Крулько отметил, что недопустимо, когда к лицам и компаниям, которые должны понести ответственность за то или иное неправомерное действие, подходили избирательно.

"Я хотел бы, если какие-то действия предпринимаются, чтобы они не были избирательными, когда одним – санкции, а другим расчищают дорогу, чтобы далее продолжалась контрабанда на таможне, чтобы далее продолжались махинации с НДС", - сказал народный депутат.

При этом Крулько подчеркнул, что с точки зрения закона очень сомнительно введение санкций против украинских граждан.

"Должна работать правоохранительная система, те, кто совершил преступление, должны нести уголовную ответственность и быть в тюрьме, а санкции применяются к иностранным гражданам, иностранным юридическим лицам, которых невозможно в Украине привлечь к ответственности... Пусть суды разбираются. В конце концов, это ответственность президента, который это делает"", - подчеркнул он.

Теги: #крулько #санкции #снбо #рада #вск
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