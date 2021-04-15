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13:18 15.04.2021

Украинский суд наложил арест на 12 российских самолетов, осуществлявших перелеты в оккупированный Крым

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Украинский суд наложил арест на 12 российских самолетов, осуществлявших перелеты в оккупированный Крым

При процессуальном руководстве прокуратуры Автономной Республики Крым и г. Севастополя, судом наложен арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа", что находится на временно оккупированной территории АР Крым.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры автономии в четверг, в ходе расследования ГУ СБУ в АРК уголовного производства по ч. 2 ст.332 1, ст. 334 и ч.1 ст.111 УК Украины установлено, что одной из российских авиакомпаний, с 2019 года незаконно использовались 12 пассажирских самолетов марок "Boeing" и "Airbus" для осуществления переправки лиц через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства.

"Осуществление перелетов иностранными (преимущественно российскими) авиакомпаниями на ВОТ АР Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов", - отмечают в прокуратуре.

Там напоминают, что ранее в рамках указанного производства по ходатайству прокуратуры автономии был наложен арест на 199 воздушных судов, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в оккупированный полуострова, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.

Отмечается, что прокуратура автономии обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска.

 

Теги: #крым #санкции #самолеты
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