Венедиктова обсудила кадровую перезагрузку украинской прокуратуры с представителями Госдепа и посольства США в Украине

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела онлайн-встречу с представителями американских правоохранительных органов и Государственного департамента США, в ходе которой рассказала о достижениях реформы прокуратуры, а именно о завершении основного этапа кадровой перезагрузки ведомства – аттестации.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в четверг, лейтмотивом обсуждения стало обеспечение устойчивости реформы, сохранение ее результатов, для чего ОГПУ подготовлены соответствующие нормативные изменения.

"Кадровую очистку обеспечили в том числе и проведением внешних отборов - это лишь вершина айсберга. Сейчас важным этапом является внедрение новых правил, которые будут учитывать лучшие мировые и европейские наработки по оценке деятельности прокуроров, дисциплинарных производств, стандартизации и диджитализации", - отметила Венедиктова.

Генпрокурор подчеркнула, что реформы являются краеугольным камнем евроатлантических стремлений Украины и она уверенно шагает к обеспечению справедливости и безопасности для украинского народа, исповедуя демократические ценности.

С американской стороны во встрече приняли участие заместитель помощника секретаря по вопросам международной борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных органов Джорган Эндрюс, заместитель помощника секретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент, директор Совета национальной безопасности по вопросам Украины Государственного департамента США Кристофер Смит, программный менеджер Агентства США по вопросам международной борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных органов Эндрю Хорн, сотрудница Бюро по вопросам Европы и Украины Эмма Лорекс, а также временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и директор Агентства по вопросам международной борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных органов в Украине Сара Лангенкамп.

Ирина Венедиктова выразила благодарность представителям Государственного Департамента США за непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отмечается, что генеральный прокурор также подчеркнула стремление украинской прокуратуры прилагать максимум усилий в борьбе с коррупцией, рассказала о ходе открытого конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре и выразила надежду на то, что совсем скоро Украина получит сильного независимого руководителя важнейшего антикоррупционного ведомства.

"Наконец руководительница прокуратуры рассказала о приоритетах уголовной политики на 2021 год. Сегодня внимание сосредоточено, среди прочего, на борьбе с коррупцией, противодействия пыткам и другим серьезным нарушением прав граждан, защите законных прав и интересов субъектов инвестирования, защите женщин, потерпевших и свидетелей домашнего и гендернозумовленого насилия, а также в сфере экологии", - резюмируют в ОГПУ.