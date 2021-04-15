Кулеба: Важно дать России четко понять, что последствия в случае военных авантюр с ее стороны будут очень болезненными

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал глав МИД Латвии, Литвы и Эстонии, чтобы они, как члены ЕС и НАТО, говорили с другими членами этих организаций о необходимости практической поддержки Украины.

"Конечно, (и я об этом открыто говорил в понедельник в Брюсселе в Североатлантическом альянсе и вспомнил об этом сегодня в общении с коллегами), что слов поддержки недостаточно. У меня нет сомнений, что Эстония, Латвия, Литва всегда готовы не только словом, но и конкретным делом поддержать Украину. Но я также обращусь к коллегам с просьбой, чтобы они, как члены ЕС и НАТО, говорили с другими членами этих организаций о необходимости практической поддержки Украины. Важно дать России четко понять, что последствия в случае военных авантюр с ее стороны, будут очень болезненными", - сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве в четверг.

Министр указал, что все четверо министров осуждают обострение Россией ситуации с безопасностью, действия и заявления Москвы, направленные на эскалацию военного напряжения и подрыв дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского конфликта.

"Балтийские страны так же хорошо, как Украина, знают, что такое быть объектом токсической российской пропаганды, но даже мои гости сегодня поражены тем уровнем дегуманизации украинцев и российской дезинформации, которая наблюдается в последнее время не только на российских ток-шоу, но и в заявлениях российских чиновников", - отметил Кулеба.

По его словам, они открыто угрожают Украине войной и запугивают уничтожением украинской государственности.

"Я хочу сегодня ответить на это очень просто двумя фразами. Первое: не дождетесь. Второе: мы не боимся. Украина сама достаточно сильная и имеет надежных друзей для того, чтобы защитить свою государственность", - подчеркнул он.

Кулеба добавил, что балтийские партнеры подтвердили готовность к совместным действиям в ООН, ОБСЕ и в других международных организациях с целью консолидации действенной международной поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

"Мир - на стороне Украины и международного права, это один из элементов сдерживания России от безрассудных действий", - сообщил глава МИД Украины.