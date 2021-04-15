События

12:39 15.04.2021

Кулеба: Важно дать России четко понять, что последствия в случае военных авантюр с ее стороны будут очень болезненными

2 мин читать
Кулеба: Важно дать России четко понять, что последствия в случае военных авантюр с ее стороны будут очень болезненными

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал глав МИД Латвии, Литвы и Эстонии, чтобы они, как члены ЕС и НАТО, говорили с другими членами этих организаций о необходимости практической поддержки Украины.

"Конечно, (и я об этом открыто говорил в понедельник в Брюсселе в Североатлантическом альянсе и вспомнил об этом сегодня в общении с коллегами), что слов поддержки недостаточно. У меня нет сомнений, что Эстония, Латвия, Литва всегда готовы не только словом, но и конкретным делом поддержать Украину. Но я также обращусь к коллегам с просьбой, чтобы они, как члены ЕС и НАТО, говорили с другими членами этих организаций о необходимости практической поддержки Украины. Важно дать России четко понять, что последствия в случае военных авантюр с ее стороны, будут очень болезненными", - сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве в четверг.

Министр указал, что все четверо министров осуждают обострение Россией ситуации с безопасностью, действия и заявления Москвы, направленные на эскалацию военного напряжения и подрыв дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского конфликта.

"Балтийские страны так же хорошо, как Украина, знают, что такое быть объектом токсической российской пропаганды, но даже мои гости сегодня поражены тем уровнем дегуманизации украинцев и российской дезинформации, которая наблюдается в последнее время не только на российских ток-шоу, но и в заявлениях российских чиновников", - отметил Кулеба.

По его словам, они открыто угрожают Украине войной и запугивают уничтожением украинской государственности.

"Я хочу сегодня ответить на это очень просто двумя фразами. Первое: не дождетесь. Второе: мы не боимся. Украина сама достаточно сильная и имеет надежных друзей для того, чтобы защитить свою государственность", - подчеркнул он.

Кулеба добавил, что балтийские партнеры подтвердили готовность к совместным действиям в ООН, ОБСЕ и в других международных организациях с целью консолидации действенной международной поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

"Мир - на стороне Украины и международного права, это один из элементов сдерживания России от безрассудных действий", - сообщил глава МИД Украины.

Теги: #кулеба #санкции #агрессия_рф #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:18 15.04.2021
Помощь Запада перед лицом агрессии РФ может включать введение санкций или усиление обороноспособности Украины - Кулеба

Помощь Запада перед лицом агрессии РФ может включать введение санкций или усиление обороноспособности Украины - Кулеба

11:26 15.04.2021
На заседании СНБО в четверг будет обсуждаться ситуация на Донбассе, расширение санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем

На заседании СНБО в четверг будет обсуждаться ситуация на Донбассе, расширение санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем

11:06 15.04.2021
В МИД Франции не считают серьезной перспективу вступления Украины в ЕС

В МИД Франции не считают серьезной перспективу вступления Украины в ЕС

10:46 15.04.2021
США собираются выслать дипломатов из РФ Вашингтона и Нью-Йорка, у них будет месяц для выезда из страны - CNN

США собираются выслать дипломатов из РФ Вашингтона и Нью-Йорка, у них будет месяц для выезда из страны - CNN

10:36 15.04.2021
Гройсман призвал Меркель, Байдена и Макрона лично приехать в Украину и вместе показать реальное сопротивление российской агрессии

Гройсман призвал Меркель, Байдена и Макрона лично приехать в Украину и вместе показать реальное сопротивление российской агрессии

10:36 15.04.2021
Белый дом готовит меры против РФ в координации с европейскими союзниками - CNN

Белый дом готовит меры против РФ в координации с европейскими союзниками - CNN

10:00 15.04.2021
Украинский дипломат призвал Запад помочь Украине в борьбе с эскалацией со стороны РФ

Украинский дипломат призвал Запад помочь Украине в борьбе с эскалацией со стороны РФ

09:02 15.04.2021
США готовят новый пакет санкций против России - Bloomberg

США готовят новый пакет санкций против России - Bloomberg

19:14 14.04.2021
Решение о применении санкций не заменяет решение суда – юристы

Решение о применении санкций не заменяет решение суда – юристы

19:13 14.04.2021
Польша требует от Брюсселя ввести новые санкции против РФ из-за эскалации на украинско-российской границе – журналист

Польша требует от Брюсселя ввести новые санкции против РФ из-за эскалации на украинско-российской границе – журналист

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Помощь Запада перед лицом агрессии РФ может включать введение санкций или усиление обороноспособности Украины - Кулеба

Данилов призывает журналистов учесть угрозу фейков в связи с активизацией пропагандистской кампании со стороны РФ

На заседании СНБО в четверг будет обсуждаться ситуация на Донбассе, расширение санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем

США собираются выслать дипломатов из РФ Вашингтона и Нью-Йорка, у них будет месяц для выезда из страны - CNN

Зеленский с супругой осуществит рабочий визит во Францию 16 апреля – пресс-служба президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Венедиктова обсудила кадровую перезагрузку украинской прокуратуры с представителями Госдепа и посольства США в Украине

С начала года СБУ локализовала около 350 угроз для информационной безопасности Украины

В Украине будет удерживаться теплая погода, возможны осадки

Данилов призывает журналистов учесть угрозу фейков в связи с активизацией пропагандистской кампании со стороны РФ

В Покровске Донецкой области в результате взрыва патрона пострадал ребенок - полиция

Киевская таможня проверяет работу магазинов беспошлинной торговли в аэропорту "Киев" им Сикорского

США отменили проход своих кораблей в Черное море - Чавушоглу

Ключевыми проблемами в стране украинцы считают войну на Донбассе, безработицу и пандемию COVID-19 –опрос Рейтинга"

Для защиты каждого человека важно обеспечить баланс между накопительной и ненакопительной пенсионными системами - комиссар ООН Бачелет

Около 50% жителей Киева хотят вакцинироваться от COVID-19 - опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА