События

12:16 15.04.2021

С начала года СБУ локализовала около 350 угроз для информационной безопасности Украины

2 мин читать
С начала года СБУ локализовала около 350 угроз для информационной безопасности Украины

С начала текущего года киберспециалисты Службы безопасности Украины локализовали почти 350 потенциальных угроз информационной безопасности нашего государства, к уголовной ответственности привлечено 35 хакеров и враждебных пропагандистов, 14 злоумышленников осуждены, сообщает пресс-служба СБУ.

"Разоблачена масштабная агентурная сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб РФ. Злоумышленники распространяли через специально созданные Telegram-каналы панические настроения среди населения, а также обостряли общественно-политическую ситуацию в стране", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что агенты действовали в интересах так называемого "85 Главного центра специальной службы Главного управления Генерального штаба ВС РФ".

"Сотрудники СБУ задержали в Киеве одну из ключевых злоумышленниц. Ей и еще одной участницы агентурной сети сообщено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Заочное подозрение по госизмене сообщено руководителю сети, который скрывается от следствия за рубежом", - сообщают в СБУ.

Там добавляют, что киберспециалисты спецслужбы заблокировали масштабную кибератаку подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки "Armageddon". Из-за действий хакеров "кураторы" намеревались получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины.

Кроме того, сообщается, что сотрудники СБУ эффективно противодействуют международной киберпреступности, в частности, в рамках сотрудничества с партнерскими органами США и Франции заблокирована деятельность транснациональной хакерской группировки.

"Злоумышленники похищали информацию из электронных баз иностранных компаний, в том числе относительно персональных данных работников и клиентов, а также финансовые показатели и технологические разработки. Убытки от деятельности хакеров составляют более 80 млн долларов", - отмечают в спецслужбе.

Подчеркивается, что участникам хакерской группировки, в частности организатору, сообщено о подозрении.

"Также киберспециалисты СБУ разоблачили схему несанкционированного вмешательства в базы данных украинских правоохранительных и контролирующих органов. Среди организаторов группировки - чиновники госструктур, которые продавали заказчикам информацию с ограниченным доступом", - сообщают в СБУ.

Там уточняют, что по материалам, собранным сотрудниками спецслужбы,20 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в интернете, запрещен въезд в Украину.

Кроме того, было заблокирована деятельность ряда мощных ботоферм, состоящих более чем из 23 тыс. аккаунтов, которые распространяли деструктивный контент.

Теги: #нацбезопасность #сбу #пропаганда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:29 14.04.2021
В Херсонской области проходят масштабные антитеррористические учения - СБУ

В Херсонской области проходят масштабные антитеррористические учения - СБУ

12:02 14.04.2021
По материалам контрразведки СБУ с начала года досрочно прекращены полномочия двух иностранных дипломатов

По материалам контрразведки СБУ с начала года досрочно прекращены полномочия двух иностранных дипломатов

16:24 13.04.2021
В Харьковской области 14 апреля стартуют антитеррористические учения, которые продлятся до конца мая – СБУ

В Харьковской области 14 апреля стартуют антитеррористические учения, которые продлятся до конца мая – СБУ

16:17 13.04.2021
СБУ: уголовные производства в отношении топ-10 контрабандистов Украины расследуются, детали дел будут озвучены согласно процессуальным нормам

СБУ: уголовные производства в отношении топ-10 контрабандистов Украины расследуются, детали дел будут озвучены согласно процессуальным нормам

14:03 13.04.2021
СБУ назвала угрозой нацбезопасности завышенную комиссию эквайринга – советник парламентского финкомитета

СБУ назвала угрозой нацбезопасности завышенную комиссию эквайринга – советник парламентского финкомитета

17:20 12.04.2021
Минкультуры Украины внесло грузинского продюсера Брендона Стоуна в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Минкультуры Украины внесло грузинского продюсера Брендона Стоуна в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

13:57 12.04.2021
Руководство "Сумыоблэнерго" уличено в коррупционной схеме вывода 80 млн грн

Руководство "Сумыоблэнерго" уличено в коррупционной схеме вывода 80 млн грн

22:51 07.04.2021
"Европейская солидарность" требует от главы СБУ отчета, что делал спецназ СБУ на выборах в 87-м округе

"Европейская солидарность" требует от главы СБУ отчета, что делал спецназ СБУ на выборах в 87-м округе

17:07 07.04.2021
В Хмельницком создали фейковый "горсовет", сотрудничавший с Шарием, СБУ проводит обыски

В Хмельницком создали фейковый "горсовет", сотрудничавший с Шарием, СБУ проводит обыски

18:19 06.04.2021
Правоохранители разоблачили схему присвоения сельскохозяйственных земель в нескольких областях Украины

Правоохранители разоблачили схему присвоения сельскохозяйственных земель в нескольких областях Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Помощь Запада перед лицом агрессии РФ может включать введение санкций или усиление обороноспособности Украины - Кулеба

Данилов призывает журналистов учесть угрозу фейков в связи с активизацией пропагандистской кампании со стороны РФ

На заседании СНБО в четверг будет обсуждаться ситуация на Донбассе, расширение санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем

США собираются выслать дипломатов из РФ Вашингтона и Нью-Йорка, у них будет месяц для выезда из страны - CNN

Зеленский с супругой осуществит рабочий визит во Францию 16 апреля – пресс-служба президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Венедиктова обсудила кадровую перезагрузку украинской прокуратуры с представителями Госдепа и посольства США в Украине

Кулеба: Важно дать России четко понять, что последствия в случае военных авантюр с ее стороны будут очень болезненными

Помощь Запада перед лицом агрессии РФ может включать введение санкций или усиление обороноспособности Украины - Кулеба

В Украине будет удерживаться теплая погода, возможны осадки

Данилов призывает журналистов учесть угрозу фейков в связи с активизацией пропагандистской кампании со стороны РФ

В Покровске Донецкой области в результате взрыва патрона пострадал ребенок - полиция

На заседании СНБО в четверг будет обсуждаться ситуация на Донбассе, расширение санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем

Киевская таможня проверяет работу магазинов беспошлинной торговли в аэропорту "Киев" им Сикорского

США отменили проход своих кораблей в Черное море - Чавушоглу

Ключевыми проблемами в стране украинцы считают войну на Донбассе, безработицу и пандемию COVID-19 –опрос Рейтинга"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА