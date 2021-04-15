С начала года СБУ локализовала около 350 угроз для информационной безопасности Украины

С начала текущего года киберспециалисты Службы безопасности Украины локализовали почти 350 потенциальных угроз информационной безопасности нашего государства, к уголовной ответственности привлечено 35 хакеров и враждебных пропагандистов, 14 злоумышленников осуждены, сообщает пресс-служба СБУ.

"Разоблачена масштабная агентурная сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб РФ. Злоумышленники распространяли через специально созданные Telegram-каналы панические настроения среди населения, а также обостряли общественно-политическую ситуацию в стране", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что агенты действовали в интересах так называемого "85 Главного центра специальной службы Главного управления Генерального штаба ВС РФ".

"Сотрудники СБУ задержали в Киеве одну из ключевых злоумышленниц. Ей и еще одной участницы агентурной сети сообщено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Заочное подозрение по госизмене сообщено руководителю сети, который скрывается от следствия за рубежом", - сообщают в СБУ.

Там добавляют, что киберспециалисты спецслужбы заблокировали масштабную кибератаку подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки "Armageddon". Из-за действий хакеров "кураторы" намеревались получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины.

Кроме того, сообщается, что сотрудники СБУ эффективно противодействуют международной киберпреступности, в частности, в рамках сотрудничества с партнерскими органами США и Франции заблокирована деятельность транснациональной хакерской группировки.

"Злоумышленники похищали информацию из электронных баз иностранных компаний, в том числе относительно персональных данных работников и клиентов, а также финансовые показатели и технологические разработки. Убытки от деятельности хакеров составляют более 80 млн долларов", - отмечают в спецслужбе.

Подчеркивается, что участникам хакерской группировки, в частности организатору, сообщено о подозрении.

"Также киберспециалисты СБУ разоблачили схему несанкционированного вмешательства в базы данных украинских правоохранительных и контролирующих органов. Среди организаторов группировки - чиновники госструктур, которые продавали заказчикам информацию с ограниченным доступом", - сообщают в СБУ.

Там уточняют, что по материалам, собранным сотрудниками спецслужбы,20 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в интернете, запрещен въезд в Украину.

Кроме того, было заблокирована деятельность ряда мощных ботоферм, состоящих более чем из 23 тыс. аккаунтов, которые распространяли деструктивный контент.