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12:13 15.04.2021

В Украине будет удерживаться теплая погода, возможны осадки

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В Украине будет удерживаться теплая погода, возможны осадки

В ближайшие сутки дождливую и умеренно-теплую (в западных областях - прохладную) погоду будет определять циклон.

Как сообщает Укргидрометцентр, в пятницу, 16 апреля, в Украине ожидаются дожди, в западных областях местами с мокрым снегом, лишь ночью в юго-восточной части без существенных осадков.

Ветер на Правобережье преимущественно западный, на остальной территории - южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла; днем 8-13°, на крайнем востоке страны до 16°, в западных областях 4-9° тепла. На высокогорье Карпат- снег, температура ночью и днем 2-7° мороза.

В Киеве в пятницу временами дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 апрелясамая высокая температура днем (+26,8°) была в 1972 году, самая низкая ночью (-3,9°) в 1898 году.

В субботу, 17 апреля, в северных, большинстве западных, ночью и в центральных, Харьковской и Луганской областях небольшой дождь (в Карпатах небольшой мокрый снег); на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве в субботу временами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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