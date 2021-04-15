Данилов призывает журналистов учесть угрозу фейков в связи с активизацией пропагандистской кампании со стороны РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов просит журналистов подавать проверенную, взвешенную и точную информацию в условиях усиления информационной пропагандистской кампании со стороны Российской Федерации в социальных сетях.

«Платформой для массового распространения дезинформации все больше становятся не только классические средства массовой информации, но и социальные сети и мессенджеры, где нет ни самоцензуры, ни редакционной политики. К сожалению, распространению фейков иногда бессознательно способствуют и сами СМИ, отчасти не проверяя достоверность полученных данных», - написал Данилов на своей странице в фэйсбук.

По его словам, «антиукраинские нарративы создаются и управляются с российской территории путём широкого использования «чёрной» пропаганды и лжи для донесения дезинформации с целью повлиять на способность Украины противостоять российской агрессии». «Объектами воздействия нередко становятся украинские СМИ, эксперты, представители гражданского общества - все те, кто формирует позиции и являются лидерами мнений», - добавил секретарь СНБО.

«Уважаемые журналисты! Настоятельно просим взвешенно и максимально точно подавать информацию в период активизации пропагандистской кампании со стороны РФ, не поддаваясь на провокации и не подыгрывая дезинформационное кампаниям, цель которых - ослабить нашу способность противостоять врагу», - заявил Данилов.