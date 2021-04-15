В Покровске Донецкой области в результате взрыва патрона пострадал ребенок - полиция

В Покровске Донецкой области во время уборки во дворе частного дома произошел взрыв предмета, похожего на патрон, в результате чего 14-летний ребенок получил осколочное ранение, сообщает пресс-служба областной полиции.

"Вчера, около 15.00, в Покровское районное управление полиции поступило сообщение от медработников о том, что в хирургическое отделение больницы доставлен 14-летний мальчик с осколочным ранением спины. По предварительной информации, возле дома на земле, среди листьев, подросток нашел предмет, похожий на патрон, и бросил в костер. В результате указанный предмет взорвался, причинив ребенку телесные повреждения", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой "несчастный случай").