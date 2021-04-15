События

11:57 15.04.2021

В Покровске Донецкой области в результате взрыва патрона пострадал ребенок - полиция

1 мин читать

В Покровске Донецкой области во время уборки во дворе частного дома произошел взрыв предмета, похожего на патрон, в результате чего 14-летний ребенок получил осколочное ранение, сообщает пресс-служба областной полиции.

"Вчера, около 15.00, в Покровское районное управление полиции поступило сообщение от медработников о том, что в хирургическое отделение больницы доставлен 14-летний мальчик с осколочным ранением спины. По предварительной информации, возле дома на земле, среди листьев, подросток нашел предмет, похожий на патрон, и бросил в костер. В результате указанный предмет взорвался, причинив ребенку телесные повреждения", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой "несчастный случай").

Теги: #донецкая_область #полиция #ребенок #патрон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:38 13.04.2021
Полиция задержала злоумышленников, похитивших и пытавших двух иностранцев в Одесской области

Полиция задержала злоумышленников, похитивших и пытавших двух иностранцев в Одесской области

16:43 13.04.2021
В Киеве на взятке задержали заведующего патологоанатомическим отделением и врача одной из больниц, зарабатывавших на выдаче тел умерших от COVID-19

В Киеве на взятке задержали заведующего патологоанатомическим отделением и врача одной из больниц, зарабатывавших на выдаче тел умерших от COVID-19

20:45 09.04.2021
В Донецкой области за неделю из-за нарушений закрыли девять АЗС - обладминистрация

В Донецкой области за неделю из-за нарушений закрыли девять АЗС - обладминистрация

17:47 09.04.2021
ЦИК установила результаты выборов на округе №50 в Донецкой области и объявила Аксенова победителем

ЦИК установила результаты выборов на округе №50 в Донецкой области и объявила Аксенова победителем

16:50 09.04.2021
Избирком округа №50 в Донецкой области завершил прием протоколов и объявил Аксенова победителем – "Опора"

Избирком округа №50 в Донецкой области завершил прием протоколов и объявил Аксенова победителем – "Опора"

15:57 09.04.2021
Больше 1,5 тысяч человек эвакуировали из харьковских ТЦ и завода из-за "минирования" – полиция

Больше 1,5 тысяч человек эвакуировали из харьковских ТЦ и завода из-за "минирования" – полиция

13:56 09.04.2021
СММ ОБСЕ не смогла определить, от взрыва какого боеприпаса погиб 5-летний мальчик в оккупированном поселке Александровское

СММ ОБСЕ не смогла определить, от взрыва какого боеприпаса погиб 5-летний мальчик в оккупированном поселке Александровское

11:50 09.04.2021
Трем сотрудникам Нацполиции в Черкасской области сообщили о подозрении в причастности к истязанию подозреваемого в участке

Трем сотрудникам Нацполиции в Черкасской области сообщили о подозрении в причастности к истязанию подозреваемого в участке

12:23 07.04.2021
В Донецкой области из-за обстрела боевиков обесточена насосная станция, некоторые населенные пункты без воды

В Донецкой области из-за обстрела боевиков обесточена насосная станция, некоторые населенные пункты без воды

12:56 06.04.2021
Полиция задержала мужчину, ранившего ножом четырех человек на автовокзале в Краснограде

Полиция задержала мужчину, ранившего ножом четырех человек на автовокзале в Краснограде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Помощь Запада перед лицом агрессии РФ может включать введение санкций или усиление обороноспособности Украины - Кулеба

Данилов призывает журналистов учесть угрозу фейков в связи с активизацией пропагандистской кампании со стороны РФ

На заседании СНБО в четверг будет обсуждаться ситуация на Донбассе, расширение санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем

США собираются выслать дипломатов из РФ Вашингтона и Нью-Йорка, у них будет месяц для выезда из страны - CNN

Зеленский с супругой осуществит рабочий визит во Францию 16 апреля – пресс-служба президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Венедиктова обсудила кадровую перезагрузку украинской прокуратуры с представителями Госдепа и посольства США в Украине

Кулеба: Важно дать России четко понять, что последствия в случае военных авантюр с ее стороны будут очень болезненными

Помощь Запада перед лицом агрессии РФ может включать введение санкций или усиление обороноспособности Украины - Кулеба

С начала года СБУ локализовала около 350 угроз для информационной безопасности Украины

В Украине будет удерживаться теплая погода, возможны осадки

Данилов призывает журналистов учесть угрозу фейков в связи с активизацией пропагандистской кампании со стороны РФ

На заседании СНБО в четверг будет обсуждаться ситуация на Донбассе, расширение санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем

Киевская таможня проверяет работу магазинов беспошлинной торговли в аэропорту "Киев" им Сикорского

США отменили проход своих кораблей в Черное море - Чавушоглу

Ключевыми проблемами в стране украинцы считают войну на Донбассе, безработицу и пандемию COVID-19 –опрос Рейтинга"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА