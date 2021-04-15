На заседании СНБО в четверг будет обсуждаться ситуация на Донбассе, расширение санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое состоится в четверг, 15 апреля, будут обсуждаться ситуация на Донбассе и вопрос расширения пакета санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем, сообщает Офис президента Украины.

"Сегодня, 15 апреля 2021 года, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. На повестке дня - детальное обсуждение ситуации с безопасностью на востоке страны, а также ситуации в национальной экономике, учитывая начавшийся государством процесс взлома многолетних коррупционных схем", - сказано в сообщении.

Отмечается, что один из ключевых вопросов повестки дня заседания СНБО будет рассмотрен в закрытом режиме, он будет касаться обсуждения ситуации на Донбассе.

Кроме того, члены СНБО рассмотрят второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем.

"Контрабанда, которая за десятилетие приобрела угрожающие масштабы, существенно подрывает нашу экономическую безопасность и требует неотложных решений", - говорится в сообщении.

На заседании будут также обсуждаться более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства. Среди важных - кибербезопасность.

Отдельно, в разделе "Разное", будут вынесены на рассмотрение членов коллегиального органа специальные вопросы от главы государства.

Ранее агентству "Интерфакс-Украина" источник сообщил, что правительство готовит процедуру депортации трех бывших граждан Украины согласно одобренным СНБО санкциям за контрабанду. По его данным, речь, в частности, идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии).

"15 апреля СНБО должно провести очередное заседание с целью принятия дальнейших решений для защиты национальной безопасности государства", - указал собеседник агентства.