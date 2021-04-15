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11:09 15.04.2021

США отменили проход своих кораблей в Черное море - Чавушоглу

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США отменили проход своих кораблей в Черное море - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что США отменили проход своих военных кораблей в Черное море.

"Вчера США устно подтвердили нам, что отменили проход. Письменного уведомления пока нет", - сказал Чавушоглу в четверг телеканалу NTV.

Он отметил, что если американские корабли не пройдут через проливы Дарданеллы и Босфор в четверг, то в соответствии с конвенцией Монтрё США снова смогут запросить проход кораблей только через 15 дней.

Ранее США уведомили турецкие власти, что два боевых корабля пройдут в Черное море на этой неделе, сообщал канал NTV со ссылкой на МИД Турции.

Теги: #турция #корабли #чавушоглу #нато
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