Ключевыми проблемами в стране украинцы считают войну на Донбассе, безработицу и пандемию COVID-19 –опрос Рейтинга"

Основными проблемами в стране украинцы считают войну на Донбассе, безработицу, пандемию COVID-19, а также низкий уровень зарплат и пенсий и коррупцию, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 марта 2021 года.

По данным исследования, ключевыми проблемами страны респонденты считают : военный конфликт на Востоке Украины (47%), отсутствие работы, безработица (37%) и эпидемия коронавируса (35%). 27% считают важной проблемой низкий уровень зарплат и пенсий, 21% - взяточничество и коррупцию во власти, 19% - некомпетентность власти и повышение тарифов на коммунальные услуги, 16% - невозможность получить качественное медицинское обслуживание. По сравнению с июлем 2020 года вдвое выросло количество тех, кто считает эпидемию коронавируса важной проблемой для страны.

На личном уровне важнейшими проблемами респонденты считают низкий уровень зарплат и пенсий (38%) и повышение тарифов на коммунальные услуги (35%). Эпидемия коронавируса личной проблемой считают 25%, военный конфликт на востоке Украины - 24%, повышение цен на основные товары и услуги - 23%, отсутствие работы, безработица - 23%, невозможность получить качественное медицинское обслуживание - 16%, взяточничество и коррупцию во власти - 14%, некомпетентность власти - 13%.

Так, около трети опрошенных считают, что средства текущего года следует в первую очередь направить на борьбу с COVID-19 и увеличение социальных выплат, пенсий; 10% -за направление государственных денег на увеличение зарплат медиков, 8% - на строительство дорог, 4% - на увеличение зарплат учителей.

46% оценивают как высокий уровень профессионализма и компетентности врачей в Украине, 42% - противоположного мнения. С июля 2020 года возросло количество тех, которые оценивают высокой компетентность украинских медиков.

Согласно опросу, 47% опрошенных обращались за медицинской помощью в государственные учреждения здравоохранения за последние полгода, 53% - не обращались. Последних больше среди младшей возрастной группы (18-29 лет) и мужчин. Среди тех, кто обращался, 43% на хорошо, или отлично оценили качество полученных услуг, 33% оценили на удовлетворительно, 23% - на плохо или ужасно.

В целом главной причиной роста заболеваемости коронавируса в марте этого года считают несоблюдение карантина гражданами (46%). Дальше - сезонный рост простудных заболеваний (32%), неэффективные действия власти (28%) и возникновение новых форм коронавируса (17%).

Также 63% поддерживают то, что в Украине не планируют использовать российскую вакцину от коронавируса Спутник-V, 23% - имеют противоположное мнение. Последних больше всего среди жителей юга и востока.

Около 30% считают, что президент Украины Владимир Зеленский и Министерство здравоохранения эффективно реагируют на угрозу коронавируса, более половины опрошенных считают, что неэффективно, 18% считают эффективным реагирование Кабинета министров Украины и Верховной Рады, более 60% - неэффективным. Отмечается, что по сравнению с ноябрем 2020 года наблюдается некоторое снижение положительных оценок реагирования на угрозу коронавируса органов центральной власти.

Действующему министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19%, не доверяют - 37%, не знают такого - 34%, экс-министру Уляне Супрун доверяют 14%, не доверяют - 61%, не знают ее - 17%. Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных, доверяют им около 8-9%, не доверяют - около трети.

Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%