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10:57 15.04.2021

Для защиты каждого человека важно обеспечить баланс между накопительной и ненакопительной пенсионными системами - комиссар ООН Бачелет

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Для защиты каждого человека важно обеспечить баланс между накопительной и ненакопительной пенсионными системами - комиссар ООН Бачелет

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявляет, что для защиты каждого человека важно обеспечить баланс между накопительной и ненакопительной пенсионными системами.

"Для защиты каждого человека важно обеспечить баланс между накопительной и ненакопительной пенсионными системами. Много женщин, фрилансеров, работников неформального сектора экономики и маргинализированных лиц, которые страдают от дискриминации не всегда могут официально делать взносы в систему социальной защиты. Однако они имеют экономические и социальные права как и все мы", - сказала она в обращении в ходе мероприятия по презентации Аналитической справки ООН о социальной защите в Украине.

Бачелет отметила, что особенному риску подвергаются женщины преклонного возраста.

"Они живут дольше, и традиционные стереотипы, а также бесплатный труд по уходу на протяжении всей жизни, часто мешают их доступу к официальному месту трудоустройства, достойной зарплаты и накопительной системы социального обеспечения", - подчеркнула комиссар.

Она отметила, что пенсионные системы должны выравнивать такой дисбаланс, особенно во время COVID-19, когда объемы неоплачиваемого труда женщин по уходу растет.

Бачелет подчеркнула, что необходимо формировать гендерно чувствительные системы социальной защиты.

Среди прочего Верховный комиссар ООН по правам человека заявила, что очень важно, чтобы люди преклонного возраста, которые являются внутренними переселенцами, имели доступ к пенсиям.

Теги: #пенсия #права_человека #оон
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