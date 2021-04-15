США собираются выслать дипломатов из РФ Вашингтона и Нью-Йорка, у них будет месяц для выезда из страны - CNN

Власти США в рамках готовящихся санкций против РФ планируют выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Российские дипломаты, которых высылают, находятся в Вашингтоне и Нью-Йорке. У них будет 30 дней, чтобы покинуть страну, объяснил представитель властей США, знакомый с этими планами", - передает телеканал.

По словам источника, все меры будут приниматься в форме указа президента США Джо Байдена. Введение санкций будет координироваться с госдепартаментом и министерством финансов США. При этом, по данным источников, госдепартамент призвал союзников Вашингтона также готовиться к ответным мерам Москвы.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена готова принять новые ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в ответ на "предполагаемые неправомерные действия", включая взлом SolarWinds и попытки сорвать выборы в США.

Агентство Bloomberg отмечало, что меры могут коснуться около 10 российских представителей и 20 юридических лиц. В свою очередь издание The New York Times сообщило, что новый пакет антироссийских санкций, о которых США намерены объявить в четверг, должен коснуться суверенного долга РФ.