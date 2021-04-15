События

10:43 15.04.2021

Около 50% жителей Киева хотят вакцинироваться от COVID-19 - опрос

3 мин читать
Около 50% жителей Киева хотят вакцинироваться от COVID-19 - опрос

Количество киевлян, готовых сделать прививку от COVID-19 в течение месяца выросло вдвое, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 10-11 апреля.

По данным исследования, за последний месяц почти вдвое выросло количество тех, кто выразил желание лично сделать прививку от коронавируса (с 27% до 50%). В то же время 48% не готовы вакцинироваться от COVID-19. Больше последних среди молодой возрастной категории.

Так, 37% орошенных отметили, что уже болели COVID-19 из них 64% утверждают, что имели положительный тест, 35% - имели просто симптомы и не делали тест, 42% легко перенесли заболевание, 42% - средне, 9% - тяжело. Не болели коронавирусом - 60%.

46% опрошенных считают действия городских властей по борьбе с COVID-19 оптимальными, 30% утверждают, что они слишком мягкие, 16% - наоборот считают их слишком жесткими. Относительно действий центральной власти, то 38% считают их слишком мягкими, 36% - хорошими, 13% - жесткими.

Согласно соцопросу, 49% считают, что мэр Киева Виталий Кличко эффективно реагирует на угрозу коронавируса в городе, 47% - противоположного мнения.

Действия президента эффективными его действия считают эффективными 29%, неэффективными - 65%. Относительно премьер-министра - лишь 18% считают его действия по борьбе с коронавирусом эффективными, 69% - противоположного мнения.

72% поддерживают решение городских властей о локдауне с 5 по 16 апреля, 28% - не поддерживают. Больше последних среди младших и самых бедных опрошенных.

56% верят, что распространение коронавируса в Киеве в результате введения усиленного карантина уменьшится, 41% - другого мнения. Так, 69% опрошенных отметили, что поддержали бы продолжение локдауна в Киеве до конца апреля в случае обострения ситуации с коронавируса, 30% - против.

Также 55% поддерживают решение городских властей о работе общественного транспорта по специальным пропускам в рамках усиленного карантина с 5 по 16 апреля, 44% - против такого решения муниципалитета.

Мэру Киеву Виталию Кличко доверяют 56% опрошенных киевлян, не доверяют - 43%, президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 43%, не доверяют - 54%, экс-премьеру Владимиру Гройсману доверяют 34%, не доверят - 54%, пятому президенту Украины, лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко доверяют 33%, не доверяют - 64%, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют - 33%, не доверяют - 38%, не знают его - 25%.

Лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяет 21%, не доверяют – 77%, лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 15%, не доверяют - 66%, не знают его - 16%, действующему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 14%, не доверяют - 48%, не знают его - 24%.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория: жители Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%

Теги: #киев #коронавирус #опрос #вакцинация #рейтинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:30 15.04.2021
В Киеве за сутки 1625 новых больных COVID-19 и 51 жертва - мэр

В Киеве за сутки 1625 новых больных COVID-19 и 51 жертва - мэр

10:01 15.04.2021
Третий этап испытаний новой израильской вакцины может быть проведен в Украине - посол Корнийчук

Третий этап испытаний новой израильской вакцины может быть проведен в Украине - посол Корнийчук

09:27 15.04.2021
За прошедшие сутки в Украине вакцинированы 15,744 тыс. чел., в Черкасской области – ни одного – Степанов

За прошедшие сутки в Украине вакцинированы 15,744 тыс. чел., в Черкасской области – ни одного – Степанов

08:30 15.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 138 млн, число жертв - 2,97 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 138 млн, число жертв - 2,97 млн - университет Хопкинса

08:27 15.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 11 148 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 11 148 человек – Степанов

05:56 15.04.2021
На Буковине выявлено 252 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине выявлено 252 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

20:09 14.04.2021
Власти Бельгии объявили "осторожное ослабление" антикоронавирусных ограничений

Власти Бельгии объявили "осторожное ослабление" антикоронавирусных ограничений

20:01 14.04.2021
В Швейцарии решили смягчать антиковидные ограничения

В Швейцарии решили смягчать антиковидные ограничения

19:39 14.04.2021
Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась, но динамика госпитализаций все еще остается на высоком уровне – Радуцкий

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась, но динамика госпитализаций все еще остается на высоком уровне – Радуцкий

18:15 14.04.2021
В Минздраве положительно оценили решение Кличко продлить локдаун в Киеве

В Минздраве положительно оценили решение Кличко продлить локдаун в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США собираются выслать дипломатов из РФ Вашингтона и Нью-Йорка, у них будет месяц для выезда из страны - CNN

Зеленский с супругой осуществит рабочий визит во Францию 16 апреля – пресс-служба президента

Белый дом готовит меры против РФ в координации с европейскими союзниками - CNN

США отменили перемещение двух военных кораблей в Черное море - СМИ

США готовят новый пакет санкций против России - Bloomberg

ПОСЛЕДНЕЕ

Для защиты каждого человека важно обеспечить баланс между накопительной и ненакопительной пенсионными системами - комиссар ООН Бачелет

США собираются выслать дипломатов из РФ Вашингтона и Нью-Йорка, у них будет месяц для выезда из страны - CNN

Зеленский с супругой осуществит рабочий визит во Францию 16 апреля – пресс-служба президента

Тупицкий в очередной раз не пришел в суд на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения, рассмотрение отложено до 29 апреля

Белый дом готовит меры против РФ в координации с европейскими союзниками - CNN

Правоохранители сообщили о новом подозрении участнику убийства журналиста Сергиенко во времена Майдана – Офис генпрокурора

США отменили перемещение двух военных кораблей в Черное море - СМИ

США готовят новый пакет санкций против России - Bloomberg

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе режим прекращения огня не нарушали, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

В Нидерландах возобновляются предварительные слушания в деле о сбитом МН17

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА