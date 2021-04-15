Около 50% жителей Киева хотят вакцинироваться от COVID-19 - опрос

Количество киевлян, готовых сделать прививку от COVID-19 в течение месяца выросло вдвое, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 10-11 апреля.

По данным исследования, за последний месяц почти вдвое выросло количество тех, кто выразил желание лично сделать прививку от коронавируса (с 27% до 50%). В то же время 48% не готовы вакцинироваться от COVID-19. Больше последних среди молодой возрастной категории.

Так, 37% орошенных отметили, что уже болели COVID-19 из них 64% утверждают, что имели положительный тест, 35% - имели просто симптомы и не делали тест, 42% легко перенесли заболевание, 42% - средне, 9% - тяжело. Не болели коронавирусом - 60%.

46% опрошенных считают действия городских властей по борьбе с COVID-19 оптимальными, 30% утверждают, что они слишком мягкие, 16% - наоборот считают их слишком жесткими. Относительно действий центральной власти, то 38% считают их слишком мягкими, 36% - хорошими, 13% - жесткими.

Согласно соцопросу, 49% считают, что мэр Киева Виталий Кличко эффективно реагирует на угрозу коронавируса в городе, 47% - противоположного мнения.

Действия президента эффективными его действия считают эффективными 29%, неэффективными - 65%. Относительно премьер-министра - лишь 18% считают его действия по борьбе с коронавирусом эффективными, 69% - противоположного мнения.

72% поддерживают решение городских властей о локдауне с 5 по 16 апреля, 28% - не поддерживают. Больше последних среди младших и самых бедных опрошенных.

56% верят, что распространение коронавируса в Киеве в результате введения усиленного карантина уменьшится, 41% - другого мнения. Так, 69% опрошенных отметили, что поддержали бы продолжение локдауна в Киеве до конца апреля в случае обострения ситуации с коронавируса, 30% - против.

Также 55% поддерживают решение городских властей о работе общественного транспорта по специальным пропускам в рамках усиленного карантина с 5 по 16 апреля, 44% - против такого решения муниципалитета.

Мэру Киеву Виталию Кличко доверяют 56% опрошенных киевлян, не доверяют - 43%, президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 43%, не доверяют - 54%, экс-премьеру Владимиру Гройсману доверяют 34%, не доверят - 54%, пятому президенту Украины, лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко доверяют 33%, не доверяют - 64%, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют - 33%, не доверяют - 38%, не знают его - 25%.

Лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяет 21%, не доверяют – 77%, лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 15%, не доверяют - 66%, не знают его - 16%, действующему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 14%, не доверяют - 48%, не знают его - 24%.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория: жители Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%