Зеленский с супругой осуществит рабочий визит во Францию 16 апреля – пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской 16 апреля осуществят рабочий визит во Францию, планируются переговоры главы государства с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской 16 апреля осуществят рабочий визит во Францию. Планируются переговоры главы государства с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также состоится встреча первых леди - Елены Зеленской и Брижит Макрон", - указано на сайте президента.

О планируемых переговорах Зеленского и Макрона сообщила 9 апреля газета "KyivPost". Согласно материалу издания, целью переговоров станет обсуждение эскалации на Донбассе и проведение реформ в Украине.

По словам посла Франции в Украине Этьена де Понсена, президенты планируют встретиться в формате тет-а-тет.

Предстоящую встречу президентов Украины и Франции подтвердила также пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, тематикой их переговоров станет ситуация на Донбассе, а также концентрация российских войск на границах с Украиной.