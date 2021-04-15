Тупицкий в очередной раз не пришел в суд на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения, рассмотрение отложено до 29 апреля

Печерский районный суд Киева отложил до 29 апреля рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда отменен, из-за его неявки на заседание.

На заседание в четверг Тупицкий не явился, его адвокаты сообщили, что он госпитализирован на стационарное лечение. Представители обвинения заявили об отсутствии подтверждающих документов, назвали неуважительной причину неявки подозреваемого и попросили суд о применении принудительного привода Тупицкого в суд для избрания меры пресечения.

Суд назвал преждевременным вопрос принудительного привода, а также указал на статус Тупицкого как спецсубъекта.

В связи с невозможностью слушания дела без участия Тупицкого суд объявил перерыв в заседании до 10.00 29 апреля.

Трансляция судебного заседания велась на ютюб-канале "Судова влада": https://www.youtube.com/watch?v=km0F1Bra9M0

Ранее Тупицкий не явился на заседание суда в связи с болезнью его матери. Учитывая уважительную причину неявки подозреваемого, суд отложил рассмотрение ходатайства до 15 апреля. До этого заседание также было отложено из-за неявки подозреваемого.

Как сообщалось, Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря 2020 года в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана.

В ГБР сообщили, что он препятствовал установлению истины в уголовном производстве, в котором он являлся подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

Позже в Печерском суде сообщили, что рассмотрят 2 апреля ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому.

В Офисе генпрокурора агентству уточнили, что мера пресечения будет избираться по делу, в рамках которого Тупицкий был уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Следствие в своем ходатайстве просит суд взять Тупицкого под залог в сумме 45 тыс. 400 грн (20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - максимальный размер залога, предусмотренный статьей УПК для нетяжких преступлений) и личные обязательства, среди которых не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КС, не посещать помещение и здание КС, сдать на хранение документы для выезда за границу.

При этом в Офисе генпрокурора подчеркнули, что залог с обязательствами – не самая суровая мера пресечения, предусмотренная УПК, и может быть изменена, если подозреваемый не "пересмотрит свое отношение к выполнению процессуальных обязательств".