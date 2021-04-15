Белый дом готовит меры против РФ в координации с европейскими союзниками - CNN

Администрация Белого дома координирует с европейскими союзниками действия по принятию санкций в отношении России, в частности, в ответ на взлом SolarWinds и попытки сорвать выборы в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

"Источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что, как ожидается, администрация примет меры против России в четверг и координирует (действия - ИФ) с европейскими союзниками", - информирует телеканал.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на источники, администрация президента США Джо Байдена, "как ожидается, объявит о санкциях уже в четверг".

"Эти санкции будут направлены против сотрудников разведки и представителей правительства, а также против структур, вовлеченных в кибератаку на SolarWinds", - отмечает CNN.

По данным его источников, одной из причин затянувшегося процесса принятия мер в ответ на действия России является то, что "Белый дом не устраивали изначально представленные госдепартаментом США варианты" санкций. По данным представителя американских властей, знакомого с планами по ответным мерам, "администрация США хотела более широких санкций".

CNN отмечает, что данные санкции будут направлены против российских физических и юридических лиц "в дополнение к новым финансовым ограничениям и высылке десятка российских дипломатов из США".

Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что администрация Байдена готова принять новые ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в ответ на "предполагаемые неправомерные действия", включая взлом SolarWinds и попытки сорвать выборы в США.

Агентство отмечало, что они могут коснуться около 10 российских представителей и 20 юридических лиц.

Не исключено, что США объявят о высылке из страны около 10 российских представителей, включая дипломатов.

Агентство напоминает, что эти меры могут быть приняты после того, как президент Джо Байден предупредил российского коллегу Владимира Путина в телефонном разговоре во вторник, что США будут защищать свои интересы, отмечает агентство.

В то же время Байден выдвинул идею проведения саммита между двумя лидерами для обсуждения проблем, стоящих перед Москвой и Вашингтоном.