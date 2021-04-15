В Киеве за сутки 1625 новых больных COVID-19 и 51 жертва - мэр
В Киеве за минувшие сутки 1625 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сообщил мэр столицы Виталий Кличко
Заболели 933 женщины в возрасте от 18 до 94 лет, 633 мужчины в возрасте от 18 до 91 лет, 30 девочек от 2 месяцев до 16 лет и 29 мальчиков от 1 до 17 лет, написал мэр в Телеграм в четверг
За сутки 51 летальный случай от вируса, всего с начала пандемии скончались 4072 человек
За сутки госпитализировали 154 больных коронавирусом/ Кроме того, госпитализированы 345 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
706 человек выздоровели за минувшие сутки.