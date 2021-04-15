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10:30 15.04.2021

В Киеве за сутки 1625 новых больных COVID-19 и 51 жертва - мэр

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В Киеве за сутки 1625 новых больных COVID-19 и 51 жертва - мэр

В Киеве за минувшие сутки 1625 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сообщил мэр столицы Виталий Кличко

Заболели 933 женщины в возрасте от 18 до 94 лет, 633 мужчины в возрасте от 18 до 91 лет, 30 девочек от 2 месяцев до 16 лет и 29 мальчиков от 1 до 17 лет, написал мэр в Телеграм в четверг

За сутки 51 летальный случай от вируса, всего с начала пандемии скончались 4072 человек

За сутки госпитализировали 154 больных коронавирусом/ Кроме того, госпитализированы 345 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

706 человек выздоровели за минувшие сутки.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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