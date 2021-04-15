Правоохранители сообщили о новом подозрении участнику убийства журналиста Сергиенко во времена Майдана – Офис генпрокурора

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований сообщили о подозрении одному из исполнителей похищения и убийства активиста, участника "Самообороны Евромайдан Черкасской области", журналиста Василия Сергиенко.

"4 апреля 2014г. Василия Сергиенко похитили со двора собственного дома, а на следующий день его тело нашли в лесу со следами пыток. Установлено, что подозреваемый участвовал в похищении, пытках и убийстве активиста. Таким образом, лицо подозревается в совершении особо тяжкого преступления - участия в преступной организации (ч.1 ст.255 УК Украины)", - сказано в сообщении.

В настоящее время подозреваемый объявлен в государственный и международный розыск, принимаются меры по установлению его местонахождения.

Как сообщалось, журналиста и общественного деятеля Василия Сергиенко похитили и убили в апреле 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.

В июле 2017 года прокуратура Черкасской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей похищения и убийства Сергиенко – Вадима Мельника и Виктора Горбенко.

2 ноября Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о завершении досудебного расследования в отношении одного из участников преступной организации, которая в апреле 2014 года похитила и убила Сергиенко. "Досудебным расследованием установлено, что участник преступной организации в рамках осуществления расследования уголовного производства в отношении судьи предоставил органам дознания заведомо ложные показания как свидетель, которые были объединены с искусственным созданием доказательств защиты подозреваемого", - сообщила пресс-служба Бюро.