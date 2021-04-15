США готовят новый пакет санкций против России - Bloomberg

Администрация Байдена готова принять новые ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в ответ на "предполагаемые неправомерные действия", включая взлом SolarWinds и попытки сорвать выборы в США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

О мерах может быть объявлено уже в четверг, они могут коснуться около 10 российских представителей и 20 юридических лиц.

Не исключено, что США объявят о высылке из страны около 10 российских представителей, включая дипломатов.

Агентство напоминает, что эти меры могут быть приняты после того, как президент Джо Байден предупредил президента России Владимира Путина в телефонном разговоре во вторник, что США будут защищать свои интересы, отмечает агентство.

В то же время Байден выдвинул идею проведения саммита между двумя лидерами для обсуждения проблем, стоящих перед Москвой и Вашингтоном.

В новый санкционный список не войдут ограничения в отношении газопровода "Северный поток 2", пишет издание Politico.

В прошлом месяце министерство юстиции официально одобрило два пакета санкций против газопровода, они были отменены на прошлой неделе на фоне продолжающихся внутренних дебатов о том, какие организации соответствуют юридическому порогу санкций. Законодатели - и демократы, и республиканцы - уже обратились в Госдепартамент с запросом об отмене, пишет издание со ссылкой на свои источники.

Несмотря на то, что Байден назвал "Северный поток 2" "плохой сделкой для Европы", он хочет укрепить отношения США с Берлином, который лоббирует в Вашингтоне продолжение строительства газопровода.