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08:30 15.04.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 138 млн, число жертв - 2,97 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 138 млн, число жертв - 2,97 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро четверга составило 138 млн 259 тыс. 810, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 972 тыс. 617, выздоровели более 110 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 31 млн 421 тыс.325 инфицированных COVID-19, зафиксировано 564 тыс. 402 летальных исхода, излечились более 24 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 14 млн 74 тыс. 564, число скончавшихся - 173 тыс. 123, поправились более 12 млн человек.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 13 млн 673 тыс. 507 заболевших, из них умерли 361 тыс. 884 человека, вылечились более 12 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 383,0. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 738 человек, Индии - 125, Бразилии - 1 тыс. 694.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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