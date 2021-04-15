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08:27 15.04.2021

В Украине за сутки зафиксировано 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 11 148 человек – Степанов

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В Украине за сутки зафиксировано 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 11 148 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 16 427 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 11 148 человек, умерло 433 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"16427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 апреля 2021 года. В частности, заболели 628 детей и 383 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 4 229 человек; летальных случаев - 433; выздоровело –11 148 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в четверг утром.

Днем ранее, 14 апреля было зафиксировано 14 553 новых случая инфицирования COVID-19, 13 апреля сообщалось про 11 680 новых случаев коронавирусной болезни, 12 апреля министр сообщал о 7 856 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 апреля было зафиксировано 12 112 новых случаев инфицирования COVID-19, 10 апреля сообщалось о 17 463 новых случаях, 9 апреля министр сообщал о 19 676 новых случаев инфицирования COVID-19, 8 апреля сообщалось о 19 419 новых случаях инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 903 765 человек, 38 658 пациентов скончалось, 1 453 766 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.

За сутки 14 апреля 2021 года в Украине привито 15 744 человека, 419 295 человек привито с начала прививочной кампании.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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