Киевскую мэрию подсветили цветами флага Израиля

Киевскую мэрию в среду вечером подсветили белым и синим цветм флага Израиля - по случаю празднования Дня Независимости государства Израиль, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Мы гордимся, что в нашей стране и в Киеве, в частности, есть такой надежный партнер, как Израиль, с которым мы сотрудничаем, у которого учимся и перенимаем современные технологии управления городом. Это сотрудничество очень важно для нас. Есть у нас и общие трагические страницы. Это Бабий Яр - одна из самых страшных трагедий человечества. Но есть светлые страницы. Ведь у истоков государства Израиль стояли и выходцы из Украины. В частности, киевлянка Голда Меир ", - подчеркнул Кличко.

Подсвечен киевская мэрия сине-белыми цветами до 6:00 15 апреля.