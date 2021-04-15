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04:03 15.04.2021

Бывший премьер-министр Израиля советует Ирану "остыть"

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Бывший премьер-министр Израиля советует Ирану "остыть"

ывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что Ирану необходимо "остыть" после недавней операции на иранском ядерном объекте в Натанзе, предположительно, совершенном Израилем.

"Я не уверен, что это сделал Израиль, и я бы посоветовал иранцам остыть", - заявил Ольмерт в интервью радио WABC.

По его словам, угрозы Ирана Израиль не пугают.

"Но эта очень жестокая риторика, эти угрозы не нужны и никому не помогут", - отметил он.

Ольмерт добавил, что он уверен, что президент США Джо Байден будет помнить об интересах Израиля в условиях обострения напряженности между странами.

"У меня никогда не было никаких сомнений в его (Байдена) твердости, его решимости и его приверженности безопасности Государства Израиль", - сказал Ольмерт.

Ранее сообщалось, что Иран, начиная со среды, приступает к обогащению урана до уровня 60%. Предполагается, что на такой шаг Тегеран пошел в ответ на приписываемую Израилю атаку на ядерный объект в Натанзе.

Теги: #ольмерт #мнение #иран #израиль
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