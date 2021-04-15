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02:03 15.04.2021

Крымские татары поблагодарили Эрдогана за внимание к защите прав их народа и поддержку территориальной целостности Украины

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Крымские татары поблагодарили Эрдогана за внимание к защите прав их народа и поддержку территориальной целостности Украины

УМеджлис крымскоготатарского народа поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за внимание к защите прав и интересов крымскотатарского народа, который уже семь лет подряд находится в условиях оккупации Крыма Российской Федерацией, заявил председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

В заявлении, обнародованном в Фейсбуке в среду, он отметил, что письмо с благодарностью было направлено Эрдогану в связи с подписанием 10 апреля 2021 года Рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства жилья для крымскотатарского народа и других льготных категорий граждан Украины.

В нем также указано, что главным устремлениям крымскотатарского народа остается скорейшая деоккупация Крыма и восстановление государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими акваториями Черного и Азовского морей.

"Соответственно, мы стараемся создавать условия для того, чтобы десятки тысяч крымских татар, в условиях вынужденного проживания за пределами Крыма, но в пределах Украины, сумели не только сохранить свою идентичность, но и нарастить свой профессиональный и интеллектуальный потенциал, который они смогут применить для реинтеграции и развития освобожденного от российских оккупантов Крыма", - отметил Чубаров.

Он добавил, что Меджлис высоко ценит усилия Турецкой Республики, направленные также на обустройство крымских татар, вынужденных вследствие угрозы своей жизни, оставить оккупированный Россией Крым и проживающих на материковой части территории Украины.

"Речь идет об участниках российско-украинской войны, политических заключенных, активистах крымскотатарского национального движения, общественных деятелях и политиках, журналистах, преподавателях вузов, государственных служащих и других", - уточнил председатель Меджлиса.

В то же время, он подчеркнул, что строительство жилья в соотношении, предусмотренном Рамочной соглашением (Киев - 100 квартир, Николаев - 200 квартир, Херсон - 200 квартир), не снимет остроту жилищной проблемы во многих крымскотатарских семьях, проживающих в связи с выездом из оккупированного Крыму в городе Киеве, а также других регионах Украины.

"Меджлис крымскотатарского народа… обращается с призывом одновременно с реализацией указанного проекта о строительстве 500 квартир, рассмотреть возможность строительства дополнительных 500 квартир, сосредоточив их в местах фактического проживания крымских татар-вынужденных переселенцев, включая город Киев", - резюмировал Чубаров.

 

Источник: https://www.facebook.com/dogrujol

Теги: #крым #меджлис #украина
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