Грузия возвращает своих военных из Афганистана, вывод контингента будет координироваться с США – премьер

Вывод грузинского контингента из Афганистана будет происходить по согласованному с НАТО графику и с координацией с США, заявил в ночь на четверг глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.

"НАТО приняло решение о завершении поэтапно в Афганистане миссии до сентября текущего года. Соответственно, по согласованному с НАТО графику, Афганистан покинут грузинские подразделения", - написал Гарибашвили в социальных сетях.

По его словам, вывод грузинского контингента будет происходить с координацией с США.

Гарибашвили напомнил, что Грузия, ставшая одним из крупнейших контрибуторов, в 2004 году включилась в миссии в Афганистане, а последние десять лет непрерывно участвовала в миссии НАТО.

На сегодняшний день, по данным премьера Грузии, в Афганистане несут службу 860 грузинских военнослужащих.

Также он считает, что участием в афганской миссии Грузия доказала, что способна достойно взять на себя ответственность коллективной обороны, что, по его словам, "существенно для стратегической цели страны - достижения полноценного членства в НАТО".

Между тем, в распространенном также в ночь на четверг заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили говорится, что грузинские военнослужащие за время несения службы в Афганистане получали высокие оценки как со стороны НАТО, так и стран-партнеров.