События

00:37 15.04.2021

Грузия возвращает своих военных из Афганистана, вывод контингента будет координироваться с США – премьер

1 мин читать
Грузия возвращает своих военных из Афганистана, вывод контингента будет координироваться с США – премьер

Вывод грузинского контингента из Афганистана будет происходить по согласованному с НАТО графику и с координацией с США, заявил в ночь на четверг глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.

"НАТО приняло решение о завершении поэтапно в Афганистане миссии до сентября текущего года. Соответственно, по согласованному с НАТО графику, Афганистан покинут грузинские подразделения", - написал Гарибашвили в социальных сетях.

По его словам, вывод грузинского контингента будет происходить с координацией с США.

Гарибашвили напомнил, что Грузия, ставшая одним из крупнейших контрибуторов, в 2004 году включилась в миссии в Афганистане, а последние десять лет непрерывно участвовала в миссии НАТО.

На сегодняшний день, по данным премьера Грузии, в Афганистане несут службу 860 грузинских военнослужащих.

Также он считает, что участием в афганской миссии Грузия доказала, что способна достойно взять на себя ответственность коллективной обороны, что, по его словам, "существенно для стратегической цели страны - достижения полноценного членства в НАТО".

Между тем, в распространенном также в ночь на четверг заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили говорится, что грузинские военнослужащие за время несения службы в Афганистане получали высокие оценки как со стороны НАТО, так и стран-партнеров.

Теги: #сша #военные #афганистан #грузия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:33 14.04.2021
Байден советует миру готовиться к следующей пандемии

Байден советует миру готовиться к следующей пандемии

23:15 14.04.2021
США продолжат поддержку Украины - министр обороны

США продолжат поддержку Украины - министр обороны

23:01 14.04.2021
В НАТО вслед за США объявили о решении начать выводить войска из Афганистана – заявление

В НАТО вслед за США объявили о решении начать выводить войска из Афганистана – заявление

22:03 14.04.2021
США выполнили все задачи в Афганистане, с 1 мая начинают вывод оттуда войск – Байден

США выполнили все задачи в Афганистане, с 1 мая начинают вывод оттуда войск – Байден

21:48 14.04.2021
В НАТО решили вместе с США сокращать военное присутствие в Афганистане – СМИ

В НАТО решили вместе с США сокращать военное присутствие в Афганистане – СМИ

19:25 14.04.2021
Эсминец ВМС США вышел с базы в Греции в направлении Черного моря

Эсминец ВМС США вышел с базы в Греции в направлении Черного моря

19:07 14.04.2021
Концентрация российских войск в Крыму и у границы с Украиной вызывает серьезное беспокойство в американской разведке

Концентрация российских войск в Крыму и у границы с Украиной вызывает серьезное беспокойство в американской разведке

16:02 14.04.2021
Блинкен и Столтенберг заявили о важности прекращения переброски РФ своих войск к границам Украины - Госдеп

Блинкен и Столтенберг заявили о важности прекращения переброски РФ своих войск к границам Украины - Госдеп

08:15 14.04.2021
КНДР в этом году может возобновить ядерные испытания, полагает разведка США

КНДР в этом году может возобновить ядерные испытания, полагает разведка США

07:57 14.04.2021
Байден принял приглашение выступить в Конгрессе США

Байден принял приглашение выступить в Конгрессе США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство готовит процедуру депортации трех бывших граждан Украины согласно санкциям по контрабандистам, заседание СНБО запланировано на четверг - источник

Арестович: ТКГ приняла решение о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, дата пока не определена

Усиленные агрессивные действия ВМС РФ в Черном и Азовском морях вводят значительные ограничения и блокируют важные торговые пути в международных водах - Таран

Концентрация российских войск в Крыму и у границы с Украиной вызывает серьезное беспокойство в американской разведке

Усиленные агрессивные действия ВМС РФ в Черном и Азовском морях блокируют важные торговые пути в международных водах - Таран

ПОСЛЕДНЕЕ

Все члены НАТО обеспокоенны наращиванием военного присутствия РФ вблизи Украины и требуют деэскалации - Блинкен

Премьер-министр Украины и управляющий директор Всемирного банка обсудили закупку вакцин от COVID-19 и ход реформы в Украине

НАТО призвало РФ немедленно остановить эскалацию и прекратить ее практику агрессивных провокаций против Украины

Суд по делу Кернеса отложен до 28 апреля

"Львовводоканал" погасил кредит на $24,25 млн от Мирового банка на улучшение водоснабжения Львова

Гармаш назвал ложью заявление т.н. "МИД ДНР" о согласии Киева исключить из переговорного процесса представителей общественности в составе украинской делегации

Зеленский подписал законы, ужесточающие ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности

Правительство готовит процедуру депортации трех бывших граждан Украины согласно санкциям по контрабандистам, заседание СНБО запланировано на четверг - источник

Власти Бельгии объявили "осторожное ослабление" антикоронавирусных ограничений

В Швейцарии решили смягчать антиковидные ограничения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА