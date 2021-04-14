США продолжат поддержку Украины - министр обороны

США продолжат поддержу Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Мы предоставили некоторую материальную поддержку Украине в прошлом и мы надеемся продолжить ее. Архитектура национальной безопасности всегда будет предлагать нашему президенту ряд вариантов, которые сосредоточены на использовании всех элементов национальной власти, которые у нас есть, когда мы рассматриваем варианты, чтобы представить президенту", - сказал Остин на пресс-конференции в Брюсселе в среду после видеоконференции Североатлантического совета с участием министров иностранных дел стран и министров обороны стран НАТО.

Он уточнил, что помощь США Украине включает нелетальные материалы, некоторое оружие и инструкторов.

"И мы надеемся продолжить то же самое, зависимо от их потребностей", - добавил Остин.

Министр обороны подчеркнул, что территориальная целостность Украины должна уважаться.

"Относительно наращивания российских войск. Мы по-прежнему обеспокоены тем, что мы видим. Мы продолжаем очень внимательно наблюдать за активностью там, мы продолжаем консультироваться с нашими партнерами. Как вы слышали, я ранее сказал, что мы призываем Россию прекратить ее провокации и быть более прозрачной относительно этой недавней деятельности", - подчеркнул он.