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23:01 14.04.2021

В НАТО вслед за США объявили о решении начать выводить войска из Афганистана – заявление

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В НАТО вслед за США объявили о решении начать выводить войска из Афганистана – заявление

Союзники по НАТО приняли решение о начале к 1 мая вывода войск из Афганистана, говорится в распространенном в среду заявлении Североатлантического совета.

"Союзники пришли к выводу, что мы начнем вывод сил, участвующих в операции "Решительная поддержка", к 1 мая. Этот вывод войск будет упорядоченным, скоординированным и проводится по нашей собственной воле. Мы планируем, что вывод всех сил... завершится за несколько месяцев. Мы будем решительно реагировать в этот период на любые атаки талибов, - говорится в документе.

В нем напоминается, что в 2001 году союзники применили статью 5 Вашингтонского договора, единственный раз в истории НАТО, и направили свои силы в Афганистан с целью противостоять "Аль-Каиде" и тем, кто напал на Соединенные Штаты 11 сентября, а также предотвратить использование террористами Афганистана как безопасного убежища.

Министры стран НАТО в своем заявлении отмечают, что завершение миссии альянса происходит "на фоне возобновления региональной и международной поддержки политического прогресса на пути к миру".

"Мы продолжим поддерживать продолжающийся мирный процесс, осуществляемый афганцами и возглавляемый афганцами. Мы приветствуем Стамбульскую конференцию как возможность продвинуть мирный процесс вперед и закрепить прогресс, достигнутый в Дохе. Мы призываем афганское правительство и талибов придерживаться своих обязательств в отношении мирного процесса, инициированного соглашением между США и "Талибаном" и совместным заявлением США и Афганистана", - заявил Североатлантический совет.

Он заверил, что союзники и партнеры по НАТО будут продолжать поддерживать Афганистан, его народ и его институты в обеспечении безопасности и отстаивании достижений последних 20 лет.

"Вывод наших войск не означает прекращения наших отношений с Афганистаном. Скорее, это будет началом новой главы. В основе прочного мира в Афганистане будет лежать прочное, всеобъемлющее и мирное соглашение, которое положит конец насилию, гарантирует права человека всех афганцев, особенно женщин, детей и меньшинств, поддержит верховенство закона и гарантирует, что Афганистан никогда больше не станет убежищем для террористов", - обещают страны НАТО.

В заявлении выражается благодарность "всем, кто участвовал в этой миссии и поддерживал ее, включая силы безопасности Афганистана".

Теги: #афганистан #нато #контингент
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