США выполнили все задачи в Афганистане, с 1 мая начинают вывод оттуда войск – Байден

США выполнили свою миссию в Афганистане и приступят с 1 мая к упорядоченному выводу американского контингента, заявил американский лидер Джо Байден.

"США начнут окончательный вывод военнослужащих с 1 мая этого года", - сказал Байден, выступая в среду.

Он отметил, что этот процесс будет осуществляться упорядочено и при полной координации с союзниками, которые в настоящее время имеют больше сил в Афганистане, чем США.

"Мы завершим вывод до того, как будет отмечать годовщину событий 11 сентября (2021 года - ИФ)", - отметил он.

По его словам, США добились выполнения всех своих задач в Афганистане.

"Пришло время положить конец самой длинной войне Америки, пришло время вернуть наших военных домой", - указал он.

При этом, Байден предостерег боевиков движения "Талибан" от атак на американских военнослужащих во время этого процесса. Он добавил, что в случае таких нападений США "будут защищать себя и своих партнеров всеми имеющимися способами".

Также Байден пообещал, что США продолжат поддерживать Афганистан, а также - переговоры по политическому урегулированию афганского конфликта.

Война в Афганистане, в которую входит серия вооруженных конфликтов, продолжается с 1970-х годов. Последний, на данный момент, этап противостояния начался в 2015 году, после вывода основной части войск НАТО из Афганистана.

Войска США вошли в Афганистан около 20 лет назад после терактов 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории. За время конфликта, по данным американских СМИ, в Афганистане погибли более 2,4 тыс. американских военных. Основными противниками США уже тогда было движение "Талибан", в то время контролировавшее страну.

При Джордже Буше-младшем в Афганистане было размещено около 30 тыс. американских военнослужащих, его преемник Барак Обама несколько раз увеличивал контингент на примерно 17 тыс., затем еще на 4 тыс. После пересмотра политического курса, в декабре 2009 года Обама объявил об отправке еще 30 тыс. военных. Согласно данным американских СМИ, пик пришелся на 2011 год, тогда в Афганистане находилось более 100 тыс. военных. Тогда военное командование США надеялось, резко увеличив численность контингента, окончательно сломить сопротивление талибов.

Постепенный вывод начался в 2011 году, сначала страну покинули около 650 военных. В 2012 году Афганистан покинули 23 тыс. Планы США предполагали, что после 2014 года в Афганистане должен остаться контингент в не более чем 10 тыс.

В 2017 году Пентагон опубликовал данные о том, что американских военных размещено в Афганистане больше, чем объявили это ранее - около 11 тыс., а не 8,4 тыс. В сентябре 2017 года президент США Дональд Трамп начал процесс возвращения и этих военнослужащих на родину.

29 февраля 2020 года США и "Талибан" заключили соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане. По условиям соглашения, талибы, в частности, обязалась не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников. США обязались вывести войска за 14 месяцев, если талибы будут соблюдать достигнутые договоренности.

В январе этого года Пентагон объявил, что лишь 2,5 тыс. американских военных находятся в Афганистане, что стало самым маленьким показателем с 2001 года.

Администрация Трампа планировала, что все американские военнослужащие вернутся в США в мае 2021 года. Однако после прихода к власти Джо Байдена ситуация изменилась.

В феврале 2021 года министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не собирается спешить с выводом войск из Афганистана. Позднее председатель Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит сообщил, что в настоящее время администрация президента США Джо Байдена изучает возможности договоренностей с движением "Талибан" о продлении срока пребывания американских войск в Афганистане. В итоге Байден решил вывести войска до 11 сентября - чуть позже, чем намеревался сделать это Трамп.

Наблюдатели отмечают, что решение о выводе войск многими может быть воспринято как своего рода признание со стороны США поражения в Афганистане. В последние месяцы сообщалось об усилении позиций боевиков-талибов в стране, о постепенно переходе под их контроль нескольких округов.

В ситуации, когда США покинут афганскую территорию, остро встанет вопрос о том, смогут ли Кабул и талибы урегулировать конфликт, или же движение "Талибан" попытается силой захватить власть. При этом, по мнению западных экспертов, даже при "мирном" сценарии у талибов появятся отличные шансы не просто начать принимать участие в политической жизни страны, но и вообще - взять власть в свои руки.

Переговоры о политическом урегулировании афганского конфликта, тем временем, столкнулись с трудностями: талибы объявили, что не будут участвовать в конференциях по этому вопросу до тех пор, пока все иностранные войска не покинут Афганистан.