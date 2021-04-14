В НАТО решили вместе с США сокращать военное присутствие в Афганистане – СМИ

Союзники по НАТО решили начать выводить своих военнослужащих из Афганистана, сообщают в среду немецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

"Союзники по НАТО согласились начать сворачивать свою миссию в Афганистане вслед за решением США вывести оттуда своих военных", - говорится в одном из сообщений.

Ожидается, что позже в среду Байден выступит с речью, в которой официально объявит о решении вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года.

Согласно подготовленному тексту его речи, президент скажет, что "настало время прекратить самую продолжительную войну в истории США. Настало время вернуть наших военных домой".

Прежняя американская администрация собиралась завершить вывод войск из Афганистана еще раньше - к 1 мая 2021 года.