"Львовводоканал" погасил кредит на $24,25 млн от Мирового банка на улучшение водоснабжения Львова

Львовское коммунальное предприятие "Львовводоканал" погасило кредит на $24,25млн от Мирового банка, взятый в 2002 году для улучшения водоснабжения Львова, сообщает пресс-служба предприятия.

"13 апреля "Львовводоканал" выплатил последний кредитный платеж Мировому банку и полностью погасил кредит, полученный в 2002 году. Эти инвестиции позволили обеспечить круглосуточным водоснабжением город Львов", – цитируют в сообщении слова директора "Львовводоканал" Дмитрия Ваньковича.

Отмечается, что за кредитные средства и $6 млн гранта от правительства Швеции предприятие с 2003 по 2007 год провело серьезный объем работ – водопроводную сеть Львова поделили на 11 зон давления, проложили 21,7 км новых водопроводов, модернизировали 9 насосных станций с меньшим расходом электричества, частично обновили канализационные очистные сооружения, провели реконструкцию главную канализационную насосную и компрессорную станции.

После завершения проекта 89% жителей Львова получили круглосуточную подачу воды, а еще 11% – получают воду по 10-12 часов в сутки.