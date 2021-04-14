Гармаш назвал ложью заявление т.н. "МИД ДНР" о согласии Киева исключить из переговорного процесса представителей общественности в составе украинской делегации

Представитель Донецка в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулировании ситуации на Донбассе Сергей Гармаш назвал ложью заявление так называемого "МИД ДНР" о согласии украинской делегации исключить из состава четверых представителей общественности.

"Ложь и провокация! "МИД ДНР" заявил, что сегодня на контактной группе под давлением представителей ОБСЕ, украинская сторона, якобы, согласилась исключить из переговорного процесса представителей общественности. Видимо, имеется ввиду, что нас с Казанским и Гораном разменяли на Майю Пирогову", - написал Гармаш на своей странице в Facebook по итогам заседания ТКГ.

Он добавил, что "присутствовал на всем заседании ТКГ и не слышал о такой договоренности".

"В ТКГ нет такого субъекта переговорного процесса как "МИД ДНР", как нет и никакой "ДНР". Пирогова, может, и "представитель общественности", а мы - советники делегации, официально включенные в украинскую делегацию нотой МИД Украины. Мы являемся единственными легитимными представителями ОРДЛО", - отметил Гармаш.

По словам Гармаша, "решения ТКГ без утверждённых представителей общественности Донбасса не будут легитимными, поскольку Минские соглашения обязывают согласование с ними вопросов о местных выборах и об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО".