Правительство готовит процедуру депортации трех бывших граждан Украины согласно санкциям по контрабандистам, заседание СНБО запланировано на четверг - источник

Правительство готовит процедуру депортации трех бывших граждан Украины согласно одобренным СНБО санкциям за контрабанду, сообщил источник в правительстве Украины.

"Одобренные СНБО санкции за контрабанду предусматривают потерю некоторыми лицами украинского гражданства. В соответствии с принятым решением, сейчас готовится предусмотренная национальным законодательством процедура депортации трех бывших граждан Украины", - сказал источник агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По данным источника, в частности, речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии).

"15 апреля СНБО должно провести очередное заседание с целью принятия дальнейших решений для защиты национальной безопасности нашего государства", - указал собеседник агентства.