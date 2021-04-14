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20:17 14.04.2021

Правительство готовит процедуру депортации трех бывших граждан Украины согласно санкциям по контрабандистам, заседание СНБО запланировано на четверг - источник

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Правительство готовит процедуру депортации трех бывших граждан Украины согласно санкциям по контрабандистам, заседание СНБО запланировано на четверг - источник

Правительство готовит процедуру депортации трех бывших граждан Украины согласно одобренным СНБО санкциям за контрабанду, сообщил источник в правительстве Украины.

"Одобренные СНБО санкции за контрабанду предусматривают потерю некоторыми лицами украинского гражданства. В соответствии с принятым решением, сейчас готовится предусмотренная национальным законодательством процедура депортации трех бывших граждан Украины", - сказал источник агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По данным источника, в частности, речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии).

"15 апреля СНБО должно провести очередное заседание с целью принятия дальнейших решений для защиты национальной безопасности нашего государства", - указал собеседник агентства.

Теги: #снбо #депортация #контрабанда
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