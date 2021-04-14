Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась, но динамика госпитализаций все еще остается на высоком уровне – Радуцкий

Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизировалась даже с учетом того, что динамика госпитализации пациентов все еще остается на высоком уровне, а Национальная академия наук прогнозирует, что показатель летальных случаев за сутки будет возрастать расти еще неделю, заявил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Время расслабляться еще не пришло. Максимальное внимание на соблюдение правил карантина должна оставаться нашим главным приоритетом", - написал он в Фейсбуке в среду.

Нардеп также отметил, что главной причиной того, что многие регионы слишком долго остаются в "красной" зоне, является массовое нарушение правил карантина гражданами.

"Все регионы довольно длительное время находятся в "красной" карантинной зоне. Эпидситуация по основным показателям остается тяжелой. Уровень загруженности коек на Житомирщине составляет 65%, в Киевской области - 69%, в столице - 75%. Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям в Киеве приняла решение о продлении жестких карантинных ограничений до 30 апреля. Одна из главных причин - массовое нарушение карантинных мероприятий", - подчеркнул Радуцкий.

Он добавил, что ситуация с вакцинацией от коронавируса в регионах сейчас удовлетворительная, в частности, Киевская область перевыполнила утвержденный ранее план вакцинации и дополнительно получила еще 5 тысяч доз вакцины CoviShield от Харьковской области.

"В Житомирской области и Киеве планируют завершить прививки этой вакциной до конца недели. Следовательно, нужно решать - как дальше обеспечить регионы вакцинами. Иначе кампания по вакцинации остановится", - резюмировал нардеп.