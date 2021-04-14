В Харькове подросток "заминировал" поликлинику "для развлечения" - полиция

Харьковская полиция разоблачила 15-летнего подростка, "заминировавшего" поликлинику по проспекту Любови Малой.

"Парень признался в содеянном и дал показания. Как оказалось, он позвонил по номеру 101 и сообщил о минировании ради развлечения", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Инцидент произошел поздно вечером во вторник, 13 апреля. В 22:32 аноним позвонил по номеру 101 и сообщил, что в поликлинике заложена взрывчатка. Работники полиции обследовали 1200 кв. метров помещений и 700 кв. метров прилегающей территории. Взрывоопасных предметов или взрывчатых веществ в ходе осмотра они не обнаружили.

Сведения о случившемся внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.