Комитет Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект о сокращении количества PEP в Украине

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять за основу законопроект №4218, которые предлагает внести изменения в определение "национальные публичные деятели" (PEP – politically exposed person) и таким образом резко сократить их количество.

Соответствующее решение комитет принял на заседании в среду.

Законопроект предлагает определить "национальных публичных деятелей" как физлиц, которые исполняют или исполняли последний календарный год в Украине выдающиеся общественные функции, то есть добавить в нынешнее определение поправку "последний календарный год".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, который вступил в силу 28 апреля 2020. Закон содержит ряд норм в сфере финмониторинга, в том числе относительно PEP. Закон должен адаптировать украинское законодательство в соответствии с европейским законодательством, а также со стандартами FATF.

В частности, закон определяет, что PEP являются физлица, которые являются национальными, иностранными публичными деятелями и деятелями, которые выполняют публичные функции в международных организациях. При этом определение не указывает на срок, после которого лицо перестает быть публичным деятелем.

Таким образом, с 28 апреля 2020 года статус PEP предоставляется бессрочно.