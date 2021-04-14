Иран на переговорах в Вене пока получил только высокомерные и унизительные предложения - Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в среду заявил, что во время переговоров в Вене не было сделано ни одного достойного внимания предложения по ядерному соглашению, сообщает агентство Associated Press.

"Предложения, которые они сделали, были высокомерными и унизительными", - сказал он.

По его словам, ни одно из предложений "не стоит того, чтобы его рассматривали".

"Переговоры не должны вестись таким образом, чтобы стороны затягивали и затягивали переговоры. Это наносит вред нашей стране", - отметил Хаменеи.

Он также вновь указал, что сначала должны быть сняты американские санкции, после чего Иран начнет выполнять свои обязательства.

"Сначала нужно снять санкции. Когда мы убедимся, что это сделано, мы будем реализовывать наши обязательства", - написал Хаменеи в Твиттере.

В Вене на прошлой неделе возобновила работу комиссия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Главной темой является выработка шагов, которые могут быть предприняты для возвращения США в рамки соглашения, из которого те вышли в 2018 году усилиями предыдущего президента Дональда Трампа.