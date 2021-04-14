События

19:21 14.04.2021

Иран на переговорах в Вене пока получил только высокомерные и унизительные предложения - Хаменеи

1 мин читать
Иран на переговорах в Вене пока получил только высокомерные и унизительные предложения - Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в среду заявил, что во время переговоров в Вене не было сделано ни одного достойного внимания предложения по ядерному соглашению, сообщает агентство Associated Press.

"Предложения, которые они сделали, были высокомерными и унизительными", - сказал он.

По его словам, ни одно из предложений "не стоит того, чтобы его рассматривали".

"Переговоры не должны вестись таким образом, чтобы стороны затягивали и затягивали переговоры. Это наносит вред нашей стране", - отметил Хаменеи.

Он также вновь указал, что сначала должны быть сняты американские санкции, после чего Иран начнет выполнять свои обязательства.

"Сначала нужно снять санкции. Когда мы убедимся, что это сделано, мы будем реализовывать наши обязательства", - написал Хаменеи в Твиттере.

В Вене на прошлой неделе возобновила работу комиссия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Главной темой является выработка шагов, которые могут быть предприняты для возвращения США в рамки соглашения, из которого те вышли в 2018 году усилиями предыдущего президента Дональда Трампа.

Теги: #переговоры #вена #иран #хаменеи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:49 14.04.2021
В "Евросолидарности" опасаются, что на переговорах в Париже возникнут вопросы о выборах в ОРДЛО и подаче воды в Крым

В "Евросолидарности" опасаются, что на переговорах в Париже возникнут вопросы о выборах в ОРДЛО и подаче воды в Крым

09:28 14.04.2021
В МАГАТЭ получили оповещение о планах Тегерана нарастить обогащение урана до 60%

В МАГАТЭ получили оповещение о планах Тегерана нарастить обогащение урана до 60%

02:37 13.04.2021
Блинкен рассчитывает провести переговоры в Брюсселе с главой МИД Украины

Блинкен рассчитывает провести переговоры в Брюсселе с главой МИД Украины

20:15 12.04.2021
ЕС продлил на год и расширил санкции против Ирана

ЕС продлил на год и расширил санкции против Ирана

05:34 12.04.2021
Инцидент в Натанзе на месяцы парализовал обогащение на объекте урана – СМИ

Инцидент в Натанзе на месяцы парализовал обогащение на объекте урана – СМИ

22:38 11.04.2021
Инцидент на иранском предприятии в Натанзе мог произойти из-за кибератаки "Моссада" – СМИ

Инцидент на иранском предприятии в Натанзе мог произойти из-за кибератаки "Моссада" – СМИ

15:54 11.04.2021
Израиль нуждается в гарантиях безопасности при любом новом соглашении с Ираном - глава Минобороны

Израиль нуждается в гарантиях безопасности при любом новом соглашении с Ираном - глава Минобороны

03:49 10.04.2021
Резников: Переговоры трех лидеров стран Нормандского формата без России вскоре состоятся

Резников: Переговоры трех лидеров стран Нормандского формата без России вскоре состоятся

10:10 09.04.2021
Киев не примет на веру любую не подтвержденную реальными доказательствами версию по сбитому под Тегераном самолету МАУ - МИД

Киев не примет на веру любую не подтвержденную реальными доказательствами версию по сбитому под Тегераном самолету МАУ - МИД

01:02 08.04.2021
США не исключают возможности снятия ряда санкций с Тегерана – госдеп

США не исключают возможности снятия ряда санкций с Тегерана – госдеп

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство готовит процедуру депортации трех бывших граждан Украины согласно санкциям по контрабандистам, заседание СНБО запланировано на четверг - источник

Арестович: ТКГ приняла решение о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, дата пока не определена

Усиленные агрессивные действия ВМС РФ в Черном и Азовском морях вводят значительные ограничения и блокируют важные торговые пути в международных водах - Таран

Концентрация российских войск в Крыму и у границы с Украиной вызывает серьезное беспокойство в американской разведке

Усиленные агрессивные действия ВМС РФ в Черном и Азовском морях блокируют важные торговые пути в международных водах - Таран

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал законы, ужесточающие ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности

Правительство готовит процедуру депортации трех бывших граждан Украины согласно санкциям по контрабандистам, заседание СНБО запланировано на четверг - источник

Власти Бельгии объявили "осторожное ослабление" антикоронавирусных ограничений

В Швейцарии решили смягчать антиковидные ограничения

Арестович: ТКГ приняла решение о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, дата пока не определена

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась, но динамика госпитализаций все еще остается на высоком уровне – Радуцкий

В Харькове подросток "заминировал" поликлинику "для развлечения" - полиция

Комитет Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект о сокращении количества PEP в Украине

Эсминец ВМС США вышел с базы в Греции в направлении Черного моря

Пашинян сообщил, что уйдет в отставку с поста премьера Армении в последней декаде апреля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА