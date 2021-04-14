События

19:07 14.04.2021

Концентрация российских войск в Крыму и у границы с Украиной вызывает серьезное беспокойство в американской разведке

1 мин читать
Концентрация российских войск в Крыму и у границы с Украиной вызывает серьезное беспокойство в американской разведке

Россия, вероятно, решила сконцентрировать войска ближе к границам с Украиной, чтобы создать дополнительные варианты для отстаивания своих интересов, заявил в среду директор Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Скотт Беррьер.

"Они поставили себя в ситуацию, когда у них появляются разные опции для дальнейших действий. Мы следили за концентрацией сил... Мы не знаем, каковы их цели", - сказал он на слушаниях в сенате.

Со своей стороны, директор ЦРУ Уильям Бернс, отвечая на этот же вопрос, отметил, что в прошлом "хорошо усвоил, что нельзя недооценивать то, как российское руководство может воздействовать на разные ситуации".

"Концентрация российских войск в Крыму и около границы с Украиной вызывает у нас серьезное беспокойство. Мы считаем, что это может быть комбинацией ряда вещей - попытки запугать руководство Украины, отправки неких сигналов в США. Кроме того, эта концентрация сил достигла уровня, когда их можно использовать и для ограниченных по масштабам вторжений", - заявил Бернс.

Теги: #сша #разведка #россия #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:39 14.04.2021
Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась, но динамика госпитализаций все еще остается на высоком уровне – Радуцкий

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась, но динамика госпитализаций все еще остается на высоком уровне – Радуцкий

19:25 14.04.2021
Эсминец ВМС США вышел с базы в Греции в направлении Черного моря

Эсминец ВМС США вышел с базы в Греции в направлении Черного моря

19:23 14.04.2021
Усиленные агрессивные действия ВМС РФ в Черном и Азовском морях вводят значительные ограничения и блокируют важные торговые пути в международных водах - Таран

Усиленные агрессивные действия ВМС РФ в Черном и Азовском морях вводят значительные ограничения и блокируют важные торговые пути в международных водах - Таран

19:13 14.04.2021
Польша требует от Брюсселя ввести новые санкции против РФ из-за эскалации на украинско-российской границе – журналист

Польша требует от Брюсселя ввести новые санкции против РФ из-за эскалации на украинско-российской границе – журналист

16:02 14.04.2021
Блинкен и Столтенберг заявили о важности прекращения переброски РФ своих войск к границам Украины - Госдеп

Блинкен и Столтенберг заявили о важности прекращения переброски РФ своих войск к границам Украины - Госдеп

14:43 14.04.2021
Литва ищет, как помочь Украине на фоне эскалации со стороны РФ – президент

Литва ищет, как помочь Украине на фоне эскалации со стороны РФ – президент

14:17 14.04.2021
Кабмин предложит Раде ратифицировать соглашение с Германией о финансовом сотрудничестве

Кабмин предложит Раде ратифицировать соглашение с Германией о финансовом сотрудничестве

13:15 14.04.2021
Украина и Азербайджан рассматривают возможность открытия прямых авиарейсов Гянджа - Одесса

Украина и Азербайджан рассматривают возможность открытия прямых авиарейсов Гянджа - Одесса

12:06 14.04.2021
Европейское объединение ALDE выступило в поддержку Украины в связи с эскалацией на Донбассе – "Голос"

Европейское объединение ALDE выступило в поддержку Украины в связи с эскалацией на Донбассе – "Голос"

11:14 14.04.2021
Союзники по НАТО заверили Украину в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом агрессии РФ

Союзники по НАТО заверили Украину в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом агрессии РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство готовит процедуру депортации трех бывших граждан Украины согласно санкциям по контрабандистам, заседание СНБО запланировано на четверг - источник

Арестович: ТКГ приняла решение о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, дата пока не определена

Усиленные агрессивные действия ВМС РФ в Черном и Азовском морях вводят значительные ограничения и блокируют важные торговые пути в международных водах - Таран

Усиленные агрессивные действия ВМС РФ в Черном и Азовском морях блокируют важные торговые пути в международных водах - Таран

Численность войск РФ вблизи границы Украины достигнет 110 тыс. человек – Таран

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал законы, ужесточающие ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности

Правительство готовит процедуру депортации трех бывших граждан Украины согласно санкциям по контрабандистам, заседание СНБО запланировано на четверг - источник

Власти Бельгии объявили "осторожное ослабление" антикоронавирусных ограничений

В Швейцарии решили смягчать антиковидные ограничения

Арестович: ТКГ приняла решение о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, дата пока не определена

В Харькове подросток "заминировал" поликлинику "для развлечения" - полиция

Комитет Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект о сокращении количества PEP в Украине

Пашинян сообщил, что уйдет в отставку с поста премьера Армении в последней декаде апреля

Иран на переговорах в Вене пока получил только высокомерные и унизительные предложения - Хаменеи

Верховный суд начал рассмотрение дела об обжаловании указа президента о применении санкций к Медведчуку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА