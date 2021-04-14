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18:55 14.04.2021

Верховный суд начал рассмотрение дела об обжаловании указа президента о применении санкций к Медведчуку

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Верховный суд начал рассмотрение дела об обжаловании указа президента о применении санкций к Медведчуку

Кассационный суд в составе Верховного суда начал рассмотрение дела об обжаловании Указа президента Украины №64/2021 от 19 февраля 2021 года о применении санкций к народному депутату (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктору Медведчуку.

"14 апреля 2021г. Кассационный суд в составе Верховного суда начал рассмотрение дела №9901/73/21 по иску Виктора Медведчука, в которой обжалован указ президента Украины от 19 февраля 2021г. № 64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" в части введения в действие решения СНБО Украины, а именно п.7 приложения 1, согласно которому применены санкции к истцу", - сообщает пресс-служба Верховного суда в Facebook.

Так, удовлетворив ходатайство истца о привлечении к участию в деле Совета национальной безопасности и обороны Украины и Службы безопасности Украины в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика, Верховный Суд объявил перерыв в рассмотрении дела.

Следующее судебное заседание состоится 26 мая 2021 в 15:00.

Как сообщалось, исковое заявление поступило в суд 16 марта 2021г., постановлением от 19 марта 2021 открыто производство по делу.

Всего на рассмотрении КАС ВС находится четыре исковых заявления, которыми оспаривается указ президента Украины от 19 февраля 2021г. № 64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021г." О применении и внесения изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)".

21 апреля 2021г. запланировано судебное заседание по рассмотрению дела № 9901/80/21 по иску Натальи Лавренюк, которая обжаловала указ № 64/2021.

Рассмотрение дела № 9901/69/21 по иску Международной коммерческой компании "EVIRER LTD" (ОАЭ) состоится 21 апреля.

На 24 мая 2021 назначено к рассмотрению в судебном заседании дело №9901/74/21 по иску Оксаны Марченко.

Как сообщалось, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний, из-за финансирования ими терроризма, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел соответствующие решение СНБО в действие.

Теги: #медведчук #суд
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