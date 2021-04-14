Усиленные агрессивные действия ВМС РФ в Черном и Азовском морях блокируют важные торговые пути в международных водах - Таран

Усиленные агрессивные действия российских военно-морских сил угрожают украинской инфраструктуре в регионах Черного и Азовского морей, а также вводят значительные ограничения и блокируют важные торговые пути в международных водах, причиняя экономические потери всем странам в регионе, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Мы также внимательно следим за возможным увеличением российского Черноморского флота танкодесантными кораблями, а также боевыми лодками. Если они придут со Средиземного и Каспийского морей (а они уже пришли с Каспийского моря, и уже сейчас размещены в Азовском море) российские войска с этими дополнительными кораблями потенциально способны осуществлять значительные десантные операции", - сказал Таран на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны в среду.

Он подчеркнул, что Украина очень сильно обеспокоена размещением новых российских войск и объектов в Крыму.

"Фактически, с 2008 Кремль значительно усиливал свою политику и действия, нацеленные на то, чтобы взять под российский контроль весь регион Черного моря. Агрессивные действия России изменили масштаб угроз и привели к нарушению баланса сил. Год за годом Россия увеличивает масштаб и количество мероприятий по боевой подготовке вокруг границ Украины", - рассказал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что по оценке Украины, наращивание сил России для военных учений потенциально может быть использовано для осуществления "непредсказуемых, эскалационных действий, исходящих из оккупированного Крыма".

"На сегодня Россия увеличила свой военный контингент в Крыму до 42 тыс. военных, интегрированных в объединенные ударные соединения, способные применять целый ряд кинетических систем для наступательных военных операций", - отметил Таран.

По его словам, Россия также значительно усилила свой воздушный компонент, дополнительно разместив все типы авиации в Крыму.

"Инфраструктура Крыма подготавливается к потенциальному сохранению ядерного оружия. Принципиальным вопросом является то, что само присутствие ядерных боеприпасов на полуострове может разжечь весь ряд сложных политических, юридических и моральных проблем. Если Россия разместит ядерное оружие там, это фундаментальным образом нарушит Договор о нераспространении ядерного оружия", - сказал министр обороны Украины.