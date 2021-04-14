Российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4, противник совершил обстрел позиций наших защитников с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песок - из стрелкового оружия", - сообщается на странице ООС в Facebook.

Также в районе населенного пункта Майорск враг дважды совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2, а вблизи Павлополя был зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что российские наемники и в дальнейшем осуществляют накопление и перемещение вооружения и военной техники для подготовки личного состава. Так, беспилотные летательные аппараты СММ, осуществляя плановые полеты над неподконтрольной правительству Украины территорией, в общем зафиксировали 269 единиц различного типа вооружения и военной техники.