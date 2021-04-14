События

18:00 14.04.2021

Численность войск РФ вблизи границы Украины достигнет 110 тыс. человек – Таран

2 мин читать
Численность войск РФ вблизи границы Украины достигнет 110 тыс. человек – Таран

В результате стягивания дополнительного военного контингента численность войск РФ вблизи границ Украины достигнет 110 тыс. военных, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Собранные данные позволяют нам признать продолжающуюся подготовку к приближению к украинским границам дополнительных подразделений с континентальной России. С дополнительным контингентом общая численность российских войск, сконцентрированных вдоль украинских границ в этом направлении, достигнет 56 батальонных тактических групп с 110 тыс. военных", - сказал Таран на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны в среду.

По его словам, в более широком смысле, Россия продолжает наращивать свои ударные возможности на европейском континенте.

Кроме того, указал Таран, необходимо учитывать политические и связанные с ними события в области безопасности в Беларуси, которые могут потенциально привести к постоянному военному присутствию России в этой стране.

Министр обороны высказал свои предположения о возможных сценариях действий России в ближайшем будущем.

"Прежде всего, проектом российской власти является повысить давление на нашу страну, чтобы уменьшить прогресс реформ, позитивные внутренние политические события и вопиюще разрушить наши евроатлантические стремления", - отметил он.

Также Таран рассказал об опасениях по поводу наступательной операции РФ с Крыма для того, чтобы обеспечить поставку воды в Крым.

"Во-вторых, мы обеспокоены вероятной подготовкой регулярных российских войск провести наступательную военную операцию с направления Крыма для того, чтобы обеспечить поставку воды на полуостров, что является исключительной ответственностью страны, которая оккупировала Крымский полуостров", - добавил он.

Министр сообщил, что Украина также отчетливо осознает высокую вероятность провокации, подобной на ту, что была в Грузии, украинских Объединенных сил на Востоке для того, чтобы обвинить Украину в нарушении существующего режима прекращения огня и использовать это как предлог для увеличения войск на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Также, по мнению Тарана, Россия симметрично развертывает войска в ответ на учения "Defender Europe", чтобы усилить боеготовность для российских стратегических учений "Запад 2021".

"Принимая во внимание все эти предположения, мы не можем исключить возможность, что российские оккупационные войска в Крыму и вблизи наших границ могут предпринять значительные военные провокации на протяжении этого года", - подчеркнул глава Минобороны.

Он проинформировал, что в 2021 году Украина потеряла 28 солдат, которые были убиты во время боевых действий, а 68 военнослужащих получили ранения.

"В этом контексте, от имени министерства, я прошу всех наших партнеров, все европейские страны удвоить вашу бдительность и многоцелевое сдерживание, чтобы крепко держать Россию в границах международного права", - заявил Таран.

Теги: #рф #граница #войска
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:37 14.04.2021
Усиленные агрессивные действия ВМС РФ в Черном и Азовском морях блокируют важные торговые пути в международных водах - Таран

Усиленные агрессивные действия ВМС РФ в Черном и Азовском морях блокируют важные торговые пути в международных водах - Таран

16:37 14.04.2021
В ГУР Минобороны Украины отмечают рост уровня угрозы со стороны РФ

В ГУР Минобороны Украины отмечают рост уровня угрозы со стороны РФ

16:02 14.04.2021
Блинкен и Столтенберг заявили о важности прекращения переброски РФ своих войск к границам Украины - Госдеп

Блинкен и Столтенберг заявили о важности прекращения переброски РФ своих войск к границам Украины - Госдеп

12:54 14.04.2021
Кличко призвал украинцев к единству в условиях угрозы со стороны России

Кличко призвал украинцев к единству в условиях угрозы со стороны России

11:48 14.04.2021
Турчинов: позорно отводить войска вместо того, чтобы освобождать родную землю

Турчинов: позорно отводить войска вместо того, чтобы освобождать родную землю

11:09 14.04.2021
РФ подрывала возможности украинских спецслужб задолго до 2014 года - министр по делам ветеранов

РФ подрывала возможности украинских спецслужб задолго до 2014 года - министр по делам ветеранов

12:58 13.04.2021
РФ предоставила все объяснения относительно перемещения войск по своей территории - Кремль

РФ предоставила все объяснения относительно перемещения войск по своей территории - Кремль

12:45 13.04.2021
Решение РФ ограничить авиасообщение с Турцией продиктовано резкой вспышкой COVID-19 в этой стране - Песков

Решение РФ ограничить авиасообщение с Турцией продиктовано резкой вспышкой COVID-19 в этой стране - Песков

12:44 13.04.2021
В Кремле не исключили возможности отключения РФ от Visa и MasterCard

В Кремле не исключили возможности отключения РФ от Visa и MasterCard

11:55 13.04.2021
Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО ситуацию на границе России и Украины - госдеп

Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО ситуацию на границе России и Украины - госдеп

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Усиленные агрессивные действия ВМС РФ в Черном и Азовском морях блокируют важные торговые пути в международных водах - Таран

Главой Украинского культурного фонда назначена Лариса Мудрак

В ГУР Минобороны Украины отмечают рост уровня угрозы со стороны РФ

Эпидемия COVID-19 начинает идти на спад - Степанов

Кабмин назначил Любченко главой Госналоговой на 5 лет и Милованова – и.о. гендиректора Нацинвестфонда

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный суд начал рассмотрение дела об обжаловании указа президента о применении санкций к Медведчуку

Глав МИД и СВР вызывают в Раду из-за похищения судьи Чауса в Молдове – Парубий

В Херсонской области проходят масштабные антитеррористические учения - СБУ

Создатель крупной финансовой пирамиды Мэдофф умер в тюрьме

На Донбассе зафиксировано 6 нарушений режима тишины со стороны российских наемников – штаб ООС

Главой Украинского культурного фонда назначена Лариса Мудрак

В Бориспольской колонии произошла вспышка COVID-19, открыто уголовное производство

Зеленский обсудил развитие "зеленой" металлургии с Лакшми Митталом

Франция не отказывается от применения вакцины Johnson & Johnson для людей старше 55 лет

В "Евросолидарности" опасаются, что на переговорах в Париже возникнут вопросы о выборах в ОРДЛО и подаче воды в Крым

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА