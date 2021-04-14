Главой Украинского культурного фонда назначена Лариса Мудрак

Главой Украинского культурного фонда (УКФ) назначена Лариса Мудрак, соответствующий приказ Министерства культуры и информационной политики Украины подписан 14 апреля.

"Имею честь и ответственность возглавить Наблюдательный совет УКФ. Для сообщества культуры и для всей страны эта организация имеет большую роль, а ее развитие - это маркер способности быть модерновыми, открытыми и сильными во времена перемен и вызовов. Время ротаций закономерное и в этом тоже есть своя сила. Сила для роста, большого масштаба и флагманских общенациональных проектов", - цитирует Мудрак пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Главными задачами на посту новая глава УКФ считает: стабилизацию, профессионализм и открытость работы Наблюдательного совета; формирования новой стратегии работы фонда; содействие совершенствованию внутренней организации и коммуникации работы фонда.

Отмечается, что Мудрак была заместителем председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Украины, руководительницей Главной службы информационной политики Секретариата президента Украины, является Заслуженным журналистом Украины.

Сейчас является президентом в Win Win Communication и СЕО в Family Business Network Ukraine и вице-президент Ассоциации благотворителей Украины.