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17:33 14.04.2021

В Бориспольской колонии произошла вспышка COVID-19, открыто уголовное производство

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В Бориспольской колонии произошла вспышка COVID-19, открыто уголовное производство

В Бориспольской исправительной колонии № 119 произошла вспышка коронавирусной инфекции, сейчас в заведении зафиксировано уже 43 случая заражения среди заключенных, один человек умер от осложнений COVID-19, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"На сегодня в Бориспольской исправительной колонии № 119 уже 43 больных COVID-19 среди осужденных. Один осужденный, который был болен коронавирусной инфекцией - умер", - написала Денисова в Фейсбуке в среду.

Она добавила, что из-за возможного нарушения противоэпидемических норм в колонии было открыто уголовное производство.

"По факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний в Бориспольской исправительной колонии № 119 Бориспольской окружной прокуратурой начато уголовное производство", - резюмировала омбудсмен.

 

Теги: #борисполь #колония #covid_19
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